La cábala que Giuliano Simeone le copió a Luis Suárez, dio resultado y la mantiene intacta en el Mundial 2026

Luis Suárez dejó una huella en Atlético de Madrid por sus goles y por el título de La Liga conquistado en la temporada 2020/21. Pero además de su legado futbolístico, también transmitió una curiosa cábala que hoy sigue vigente en la selección argentina gracias a Giuliano Simeone.

El hijo de Diego Simeone, una de las caras nuevas de la albiceleste en el Mundial 2026, contó que mantiene la costumbre de jugar con una mano vendada luego de una charla que tuvo con el delantero uruguayo cuando ambos compartieron plantel en el conjunto colchonero.

Tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial luego de vencer 2-1 a Inglaterra, Giuliano volvió a aparecer con el característico vendaje y recordó el origen de esa historia, que ya había contado antes de los Juegos Olímpicos de París 2024 y que ahora tomó nuevamente protagonismo.

"Una vez, desayunando con Luis Suárez, le pregunté por qué jugaba con la mano vendada y me dijo: 'Un día me vendé la mano, metí tres goles y no me la saqué más'. Yo estaba pasando una mala racha y dije: 'Total, por probar, me vendo. No voy a perder nada'. Ese día metí dos goles, ganamos y dije 'ya está'. Desde ahí siempre jugué con la mano vendada", relató el argentino.

Giuliano también definió al atacante uruguayo como "una leyenda del fútbol" y reconoció que aquella conversación fue suficiente para adoptar la misma costumbre, que mantiene tanto en Atlético de Madrid como en la selección argentina.

De compañero de Suárez a finalista del Mundial

Suárez coincidió con Giuliano durante su etapa en Atlético de Madrid entre 2020 y 2022. En ese período el joven atacante alternaba entre el filial y los entrenamientos con el primer equipo, antes de salir cedido a Zaragoza y Alavés para continuar su desarrollo.

Ya consolidado en el primer equipo rojiblanco, Lionel Scaloni lo convocó para la selección mayor y en este Mundial 2026 comenzó a ganarse un lugar importante dentro del plantel argentino.

FIFA World Cup 2026 semifinals - England vs Argentina Foto: EFE

Fue titular en la semifinal frente a Inglaterra y, tras la remontada sellada con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, destacó el respaldo que recibe de los referentes del grupo.

"Estoy muy contento por todo el esfuerzo que hizo el equipo. Yo estoy hace poquito en la selección y me pone muy contento que los más grandes lancen el mensaje de siempre seguir, siempre luchar", expresó en la zona mixta del Mercedes-Benz Stadium.

También destacó la unión del plantel: "El grupo siempre está por encima de todo. Te da confianza en los entrenamientos, en los partidos y en las charlas".

Ahora, con la misma venda que un día decidió copiarle a Luis Suárez, Giuliano Simeone buscará levantar la Copa del Mundo cuando Argentina enfrente a España en la gran final del Mundial 2026.