Leodán González estará en el VAR en su partido 15 en Mundiales: estará en cabina en el tercer puesto

Leodán González estará en su partido 15 en Mundiales, luego de ser designado como VAR al partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra. El uruguayo liderará el cuerpo arbitral en cabina, en el encuentro que determinará al ganador de la medalla de bronce, en Miami.

Siete partidos impartió justicia en fase de grupos del presente torneo. Debutó en la primera fecha con el empate 1-1 entre Bélgica y Egipto. Después volvió a entrar en acción a partir de la segunda, donde participó de tres. Estuvo en el triunfo de México 1-0 ante Corea del Sur, volvió a hacer un empate de Bélgica, esta vez 0-0 ante Irán e hizo la goleada 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán.

Los grupos los cerró con la clasificación de Bosnia y Herzegovina tras el triunfo 3-1 ante Qatar, hizo el pasaje de Costa de Marfil que derrotó 2-0 a Curazao, mientras que también dijo presente en el agónico empate de Austria 3-3 ante Argelia, que le valió la clasificación a ambos.

En dieciseisavos estuvo en dos partidos más, que terminaron por penales. Estuvo en el que Marruecos eliminó a Países Bajos luego de igualar 1-1 y también en el 1-1 entre Australia y Egipto que terminó con la clasificación de los Faraones desde los 12 pasos.

En octavos estuvo en el batacazo de Noruega que eliminó a Brasil al ganarle por 2-1, y en cuartos hizo el triunfo 2-0 de Francia ante Marruecos. En la semifinal estuvo como posible sustituto de VAR, en el partido entre España y Francia pero no fue llamado a la acción.

A esos 11 hay que sumarle los tres partidos de fase de grupos que hizo en Qatar 2022. Hizo el triunfo de Inglaterra 6-2 ante Irán, la igualdad sin goles entre Marruecos y Croacia y la goleada de estos últimos ante Canadá, por 4-1.