"El mejor nueve de la historia": Luis Suárez compartió con sus hijos el encuentro con un goleador histórico

Luis Suárez disfruta en familia de poder ver el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Si bien el Pistolero no quedó en la lista de 26 futbolistas de la selección de Uruguay, acudió a los dos partidos de la Celeste en Miami por la fase de grupos y a otros partidos más. Eso llevó a que se encontrara con varias figuras de este deporte de la actualidad y este jueves lo hizo con una que marcó una época.

“El mejor nueve de la historia”, escribió el máximo goleador en la historia de la selección uruguaya en sus redes junto a una foto con sus dos hijos, Benjamín y Lautaro, abrazados a Ronaldo Luís Nazário de Lima.

El mejor nueve de la historia! ⚽️😮‍💨 pic.twitter.com/pRPyZ0yrLP — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 16, 2026

Luis Suárez junto a sus hijos y el brasileño Ronaldo. Foto: @LuisSuarez9.

Ronaldo, o también conocido como O fenômeno, marcó una época en este deporte y, para muchos, está catalogado como el mejor centrodelantero de la historia. En la selección de Brasil disputó cuatro Copas del Mundo, donde logró ganar dos (la de 1994 en Estados Unidos y la de Corea y Japón en 2002) y llegó a la final de Francia 1998 en la que perdió ante el anfitrión por 3-0.

Asimismo, Ronaldo fue clave para que la Canarinha que dirigía en ese entonces Felipe Scolari derrotara en la final a Alemania por 2-0 en el Mundial de Corea y Japón 2002, debido a que los dos tantos del encuentro los convirtió O fenômeno.

También ganó dos Copas América con la selección brasileña (en Bolivia 1997 y en Paraguay 1999) y se adjudicó la Copa Confederaciones 1997 en Arabia Saudita.

A nivel de clubes, defendió las camisetas de Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, Milan y le puso punto final a su carrera en el Corinthians.

El otro encuentro especial de Luis Suárez

Luis Suárez y Harry Kane posan juntos. @LuisSuárez9

Luis Suárez hace la pretemporada con el Inter Miami a la espera de que se reanude la Major League Soccer, y aprovecha el tiempo libre para estar cerca de varias figuras que fueron a Miami por la Copa del Mundo 2026.

En ese sentido, el Pistolero tuvo otro encuentro importante, aunque en esta oportunidad fue con una de las grandes figuras de la competencia actual: Harry Kane. El uruguayo subió una foto junto al atacante de la selección inglesa en la antesala del partido de su combinado frente a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos.

“Encantado de conocerte @harrykane”, escribió Suárez en sus redes sociales junto a una foto con el atacante británico del Bayern Munich de Alemania en la que se intercambiaron camisetas de sus respectivas selecciones.