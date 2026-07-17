LUB: La FUBB envió propuesta del torneo con nuevo título oficial y punto perdido por responsable de suspensión

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) envió a los clubes la propuesta de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que entre sus principales novedades trae la disputa de play-out por los descensos, la pérdida del punto para los equipos locales responsables de la suspensión de los partidos y la disputa de un nuevo título, la Copa Uruguay.

El miércoles los clubes decidirán por la aprobación o no de este formato, pero lo cierto es que habrá modificaciones respecto a la temporada 2025-26.

El formato volverá a tener un Clasificatorio que se disputará a dos ruedas de todos contra todos, con los ocho mejores equipos clasificados a la Liguilla y en su defecto a playoffs. La novedad pasa por los descensos, que ahora pasarían a disputarse en play-out.

Según explica la FUBB, este cambio es para que todos los partidos tengan atractivo, debido a que en esta última edición, la mitad del Reclasificatorio debió suspenderse a raíz de que los descensos ya estaban todos confirmados.

Los play-out enfrentarían al 9° vs 12° y 10° vs. 11° en series al mejor de cinco, en formato de local y visitante, con ventaja de 1-0 para el mejor ubicado en la tabla.

A su vez, la Liguilla también bajará su cantidad de partidos. Se buscará acortar la fase regular, donde los equipos ven en decaída su venta de entradas. Será en formato de todos contra todos a una rueda.

Los playoffs mantendrán su formato, al mejor de cinco los cuartos y semifinales en cancha de los clubes, mientras que las finales serán al mejor de siete, en cancha neutral.

La Copa Uruguay - Super 12 está diseñada para jugar en la primera quincena de enero en el interior, donde la venta de entradas en Montevideo se ve disminuida. Los cruces serán determinados por la primera rueda del Clasificatorio, serían de eliminación directa y en el interior del país.

Los equipos ubicados del 5° al 12° disputarían partidos en Durazno, Florida, Maldonado y Canelones, y los que clasifican enfrentarían a los cuatro primeros en las mismas sedes. Las semifinales se jugarían en Paysandú y Rivera, mientras que la definición iría a una sede a licitar.

El torneo se espera que comience el 8 de octubre y finalizaría en mayo. La otra gran novedad que traería el reglamento es la pérdida del punto en disputa por responsabilidad del equipo local.

La propuesta ejemplifica que por desperfectos en relojes, el locatario perdería el punto, pero no así por problemas de humedad. Si especifica que ante una segunda suspensión sin responsabilidad, el equipo perdería la localía y el partido pasaría jugarse a un escenario que determine la FUBB.