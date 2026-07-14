Básquetbol: Aguada aseguró a su primer extranjero y espera por el retorno de uno que supo ser figura

Aguada aseguró a Davaunta Thomas como su primer extranjero para la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2026-27. El perimetral era uno de los anhelos de la directiva rojiverde, que ahora espera la respuesta para el retorno de un jugador que dejó muy buenas sensaciones en el club: Jamil Wilson.

Thomas jugó tres temporadas en Uruguay, precisamente las tres que Capitol estuvo en el círculo de privilegio. Con el blanquinegro tuvo su mejor temporada en la LUB 2021, cuando llegó a cuartos de final promediando 23,1 puntos, con una recordada serie de play-in frente al Aguatero, a quien lo eliminó sorpresivamente del certamen.

La carrera del estadounidense continuó en Sudamérica, con una temporada en Quimsa de Argentina, dos en Cornithians de Brasil, mientras que también jugó en Brillantes de Zulia de Venezuela y Halcones de Xalapa de México.

Con el equipo paulista enfrentó a Defensor Spoting en la temporada pasada por la Liga Sudamericana, a quien le hizo 15 y 25 puntos en sus dos enfrentamientos, ambos con triunfo Fusionado.

La información la anunció Puro Básquetbol (Sport 890) y fue confirmada por fuentes del club a Ovación, que además manifestaron que Jamil Wilson podría responder la oferta este martes.

Jamil Wilson ante Maozinha en la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Nacional y Aguada. Foto: Ignacio Sánchez.

Respecto al extranjero que supo ser finalista en la LUB 2024-25, fue el segundo goleador del equipo en dicha temporada, con un promedio de 15,7 puntos anotados por juego, a lo que agregó 7 rebotes. Aguada ya lo había ido a buscar el año pasado, pero por un compromiso en la liga de Puerto Rico, no hubiese llegado a disputar el final del certamen uruguayo.

Aguada ya tiene a cuatro de sus fichas nacionales confirmadas. El club anunció a Agustín Zuvich, Joaquín Rodríguez —que este año pasa a ser ficha mayor—, Agustín Da Costa, y si bien no lo hizo oficial, es un hecho de que Santiago Vidal jugará con el club. Además el club anunció a Matías Espinosa, de gran última temporada en Biguá, como ficha sub 23. Leandro Taboada volverá a ser el DT.

Respecto a la competencia internacional, el equipo de la Avenida San Martín pidió más tiempo para responder si acompañará a Peñarol en la disputa para la Basketball Champions League Americas. De ser negativa la respuesta, se abrirá el cupo para los equipos que terminaron más abajo en la tabla, aunque según averiguó Ovación, Nacional descartó la posibilidad y jugará Liga Sudamericana.

Además el club rojiverde ya anunció que no seguirán Federico Pereiras (a Biguá), Juan Santiso (a Defensor Sporting) y Joaquín Osimani.