Bombazo en el básquetbol: Donald Sims vuelve a Biguá para jugar la Liga Uruguaya tras su paso por Aguada

Biguá cerró, hasta el momento, uno de los pases bomba de cara a la próxima Liga Uruguaya de Básquetbol y fue la de volver a fichar a Donald Sims. El estadounidense de 39 años regresa al Pato de Villa Biarritz luego de su paso por Aguada.

“Los rumores eran ciertos y los sueños también”, así comenzó el video que subió Biguá a sus redes sociales para anunciar la incorporación de Sims. Incluso lo hizo con un mensaje en su posteo: “No estamos llorando, se nos metió un ‘Vuelve Donald’ en el ojo”.

No estamos llorando, se nos metió un "Vuelve Donald" en el ojo. pic.twitter.com/RKbh9Q1coo — Bigua Online (@BiguaOnline) July 8, 2026

Sims supo ponerse la camiseta de Biguá y consiguió proclamarse bicampeón de la LUB en las temporadas 2021 y 2021-2022. Asimismo, en la última campaña logró un subcampeonato en la Basketball Champions League Americas.

La última campaña de Sims en su primera etapa en Biguá fue en 2022-2023. En esa edición, el Pato de Villa Biarritz alcanzó las semifinales del certamen donde sucumbió a manos de Nacional por un ajustado 3-2 en los playoffs.

Luis Santos, Donald Sims y Santiago "Pepo" Vidal en Biguá. Foto: Juan Manuel Ramos

A mediados de 2023 Sims le puso punto final a su ciclo en Biguá y eso llevó a que abrochara su pasaje a Aguada. Ya con la camiseta aguatera logró coronarse campeón de la LUB en la temporada 2023-2024. Luego de eso obtuvo dos subcampeonatos con la casaca verdirroja que fueron en las ediciones 2024-2025 y en la 2025-2026.

De esta manera, el Pato de Villa Biarritz se mueve el mercado con el propósito de poder conformar un buen plantel que le permita pelear más arriba en la edición 2026-2027 de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Más números de Donald Sims

Donald Sims defendido por Connor Zinaich, en la segunda semifinal entre Aguada y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

A lo largo de estos últimos años, Donald Sims ha marcado una gran diferencia en el mundo del básquetbol uruguayo y sus números dan cuenta de ello. El estadounidense fue elegido dos veces el mejor jugador de la temporada de la Liga Uruguaya en las ediciones 2021 y 2024.

Asimismo, se quedó con la distinción del mejor jugador de las finales por el título del máximo torneo de nuestro básquetbol en las ediciones 2021, 2022 y 2024. A su vez, fue el mayor anotador en las temporadas 2021, 2023 y 2024.

Números que señalan la relevancia que ha tenido el estadounidense dentro del medio local y que arriba a Biguá con la intención de volverlo un equipo más duro en la temporada.

Las otras altas que concretó Biguá

Más allá de la incorporación de Donald Sims, Biguá continúa en el armado de su plantel de cara a la Liga Uruguaya 2026-2027. Es por esto que el Pato de Villa Biarritz tiene confirmados los pases de otro exjugador de Aguada como Federico Pereiras y Theo Metzger.