Conflicto entre la FUBB y jueces: una denuncia por "expresiones de carácter sexista" generó comunicados cruzados

Ujobb manifestó a través de un comunicado este viernes, manifestó "su profunda preocupación y su más enérgico rechazo ante la respuesta brindada por las autoridades del básquetbol uruguayo frente a las denuncias de violencia de género y expresiones de contenido sexista ocurridas en el ámbito del arbitraje".

Esta denuncia se dio el 22 de junio sin embargo no hubo avances. La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) expresó su molestia por el comunicado del gremio arbitral cuando se está "llevando adelante una investigación interna respecto a los hechos denunciados".

Hace casi tres semanas la Ujobb emitió un comunicado denunciando "presuntas expresiones de carácter sexista, discriminatorio y denigrante hacia una compañera árbitra por un integrante del Departamento Arbitral de la Federación Uruguaya de Basketball". En aquella ocasión, el gremio también había expresado una serie de puntos que incluyen:

Denuncia de Ujobb contra el Departamento Arbitral de la FUBB. Foto: Ujobb.

"• Nuestra política de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia, acoso, discriminación o menosprecio hacia quienes integran nuestra actividad.

• Nuestro compromiso con la construcción de espacios laborales y deportivos basados en el respeto, la igualdad de oportunidades y la convivencia libre de violencia.

• Nuestro respaldo institucional a toda persona que entienda vulnerados sus derechos, garantizando la debida confidencialidad, acompañamiento y asesoramiento dentro de las posibilidades de nuestra organización.

• Nuestra disposición a colaborar con las instancias que correspondan para que la situación denunciada sea investigada de forma seria, objetiva y transparente."

Ahora Ujobb convocó una asamblea entre sus agremiados y expresó su preocupación por "las medidas adoptadas hasta el momento" que entiende que "resultan insuficientes para garantizar un ámbito de trabajo seguro y libre de cualquier forma de violencia o discriminación". "Asimismo, nos preocupa especialmente que, en el marco de las actuaciones realizadas, se haya puesto en duda la credibilidad de quienes denunciaron los hechos y de quienes prestaron testimonio, generando una situación que profundiza la vulneración sufrida", agregó.

El gremio expresó que la denuncia "debe ser tratada con la seriedad, la sensibilidad y las garantías que la situación exige" y exhortó a la FUBB a "adoptar, con la mayor celeridad, las medidas que correspondan para asegurar la protección de las personas involucradas".

Comunicado de Ujobb respecto a una denuncia contra el Departamento Arbitral de la FUBB. Foto: Ujobb.

Por su parte, la Federación expresó que "dicho procedimiento se desarrolla conforme a la normativa laboral vigente y aplicable, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y absoluta reserva de las actuaciones y el respeto por los derechos fundamentales de todas las personas involucradas". Además agregó que aún "no ha emitido aún resolución ni respuesta oficial alguna" y que por eso le llama la atención las expresiones de Ujobb.

"La decisión de mantener reserva sobre el procedimiento no responde a una falta de acción, sino al cumplimiento de las obligaciones legales e institucionales que rigen este tipo de procesos", expresó el ente que regula el básquetbol uruguayo, que entiende que "cualquier exposición pública o valoración anticipada sobre actuaciones que aún se encuentran en trámite no contribuye al adecuado desarrollo del procedimiento y puede afectar el normal esclarecimiento de los hechos".

📌 COMUNICADO



10.07.26 | Comité Ejecutivo pic.twitter.com/2mBy9c1Ulz — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) July 10, 2026

Por último aclaró que los resultados "serán comunicados oportunamente por los canales institucionales correspondientes".