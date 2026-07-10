LDA: Olimpia quedó como único escolta al vencer a Stockolmo en duelo de segundos; Tabaré le ganó a Verdirrojo

Olimpia se acomodó rápido en la Liga de Ascenso. Con seis triunfos consecutivos quedó como único escolta luego de vencer a Stockolmo de visitante, 86-74, en duelo de segundos.

Los de Colón se quedaron con un partido de media cancha, pero castigaron las pérdidas con 21 puntos y tuvieron altos porcentajes, tirando 14/36 en triples.

A Olimpia el bajo le terminó dando mayores soluciones, sobre todo por la producción de Abel Agarbado y Franco Brun, que cambiaron un inicio adverso de las Alas Rojas, que perdieron el primer cuarto 23-11.

El capitán anotó 21 tantos, con 3/6 en triples, mientras que Brun fue el mejor tirador del equipo, con 5/9, para totalizar 16 unidades. Esto generó una diferencia abismal en puntos desde la banca a favor del equipo de Andrés Borroni, de 44-10.

En el Parque Batlle Tabaré ganó con épica. Remontó 15 puntos gracias a un 29-14 en el último cuarto y se quedó con un duelo directo ante Verdirrojo, para quedar como tercero junto a Stockolmo.

Agustín Da Costa defendido por Randy Rickards en el partido entre Tabaré y Verdirrojo, por la Liga de Ascenso. Foto: Ignacio Sánchez.

A diferencia de otras noches, Nicolás Scarabino apeló a una rotación más corta y tuvo nuevamente en sus figuras a su tridente anotador. Carlton Guyton convirtió 25 puntos, Agustín Da Costa 16 (con 11 rebotes) y Jonathan Augustin-Fairell 15 (capturó 13 rebotes).

Esta noche se complementa la octava fecha con cuatro partidos. A las 19:15 horas se abre la fecha con el que es a priori el partido más desparejo de la jornada. Trouville buscará mantener su invicto y la punta en soledad al visitar a Colón que está en el fondo, pero que viene de ganar su primer partido la fecha pasada.

20:15 habrá dos duelos directos por avanzar a la Liguilla. Albatros recibe a Sayago buscando darle caza a su rival de turno en zona de clasificación, mientras que Montevideo irá a la Costa buscando recortar distancia sobre Lagomar, que se encuentra en el limbo entre la parte alta y baja.

A las 21:30 también se dará otro duelo directo en el Romeo Schinca, el cual visitará Urupan para tratar de igualar la línea de Larre Borges en la media tabla.