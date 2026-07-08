Liga de Ascenso: no hay quien pueda con Trouville, Colón llegó a su primera victoria y ganó Sayago

La Liga de Ascenso jugó el complementó de su séptima fecha, que dejó a un solo líder e invicto, Trouville, que volvió a ganar por paliza y le sacó uno de ventaja a Stockolmo, que tras la caída ante Tabaré el lunes quedó como escolta junto a Olimpia.

El rojo de Pocitos aplastó a Albatros 103-67 en un partido que liquidó en el primer cuarto, gracias a un contundente 34-12. Nicolás Díaz tuvo incluso la oportunidad de rotar su plantel temprano, marcó su dominio con 28 puntos de contraataque y 52 en la pintura. El goleador volvió a ser Dennis McKinney con 23 tantos.

Colón rompió el maleficio. El equipo que comenzó el torneo con cuatro puntos menos por una sanción que arrastra del año pasado, logró vencer de visitante a Olivol Mundial, por 74-64, sumando su primer éxito en el campeonato. El rubro fuerte para el equipo que comenzó a comandar Daniel Lovera hace dos partidos, fueron los rebotes ofensivos. El de San Martín y Fomento capturó 15 y los capitalizó con 18 puntos de segunda oportunidad, con el colombiano Sntiago Serna como su principal exponente, que capturó 9, para totalizar 18, y sumó además 15 unidades.

En el Roberto Moro se jugó un punto directo por clasificar a la Liguilla, donde Sayago sacó un punto clave tras derrotar a Larre Borges 77-60. El equipo de Gustavo Reig fue más efectivo, anotó 8/20 en triples y convirtió 42 puntos en la pintura, contra los 28 de su rival. Marcellus Garrick con 19, volvió a ser el goleador del equipo.

En Pando se suspendió el juego entre Urupan y Lagomar por problemas con el reloj de partido.

De esta manera el quiebre por ingresar a la Liguilla quedó en tres triunfos. Trouville lidera con 7, Stockolmo y Olimpia tienen 6, Tabaré y Verdirrojo 5, Larre Borges, Sayago, Olivol Mundial y Lagomar —con un partido menos—, quedaron con 3 y Urupan —que debe un encuentro— tiene 2. Los ocho mejores avanzan a la parte alta al término de las 13 primeras fechas.

La octava fecha comenzará el jueves, con dos partidazos por la parte alta: Tabaré vs. Verdirrojo y Stockolmo vs. Olimpia. El viernes habrá enfrentamiento entre los dos extremos de la tabla cuando Colón reciba a Trouville, mientras que Albatros vs. Sayago, Lagomar vs. Montevideo y Larre Borges vs. Urupan jugarán duelos directos por el ingreso a la Liguilla. La etapa se complementa el sábado con Marne y Olivol Mundial.