LDA: Trouville clasificó a la Liguilla; Sayago, Montevideo y Urupan ganaron puntos directos para entrar

La octava fecha de la Liga de Ascenso mantuvo al único invicto del torneo, Trouville, mientras que Montevideo, Urupan y Sayago ganaron puntos directos en la lucha por ingresar a la Liguilla.

El rojo conservó su invicto pese a tener que remar de atrás luego de un magro primer tiempo. Los dirigidos por Daniel Lovera, que venían de obtener su primer triunfo la fecha pasada, dieron un susto, llegaron a sacar 13 de ventaja, ganaron el primer chico 20-9, pero no pudieron sostener.

El de Pocitos cambió la tendencia inicial con puntos de contraataque (23 a 2) y tuvo un bestial dominio en la pintura, donde anotó 54 puntos contra los 20 de su rival y bajó 14 rebotes ofensivos. El ingreso de Claudio Bascou terminó siendo decisivo en un plantel que le terminó quedando largo a Nicolás Díaz y que le dio 30 puntos desde la banca. El parcial de 28-12 en el último cuarto terminó de decantar la balanza hacia el de la calle Chucarro, que con ocho triunfos en igual cantidad de presentaciones se convirtió en el primer clasificado a la Liguilla.

Martín Trelles defendido por Santiago Serna en el partido entre Colón y Trouville, por la Liga de Ascenso. Foto: Ignacio Sánchez.

Montevideo se quedó con un impostergable punto pensando en avanzar a la parte alta, frente a un rival directo. El del Mercado terminó con el invicto de Lagomar como local, al ganarle por 73-66, en un deslucido partido cargado de pérdidas.

El rojo llegó a tener 17 puntos de ventaja, teniendo sus mejores pasajes cuando pudo castigar las pelotas perdidas y resistió las reacciones de su rival —que se llegó a poner a cinco— gracias a un goleo repartido.

Sayago también viene en plena remontada. Derrotó con claridad a Albatros de visitante, por 87-72, gracias a un parcial de 30-16 en el segundo cuarto. El de la vía marcó una diferencia abismal en la zona pintada, con una eficiencia perfecta de puntos de segunda oportunidad por rebote ofensivo (22 unidades en 11) y los 50 tantos que anotó en la misma, 30 más que su rival. Josh Ferguson fue la figura, destacando por sus 24 puntos y 11 rebotes, mientras que Santiago Calimares lo secundó notablemente con 23 unidades.

Marcellus Garrick de Sayago, lanzando una bandeja en el partido frente a Albatros, por la Liga de Ascenso. Foto: Ignacio Sánchez.

El otro que sumó un punto directo y clave para seguir prendido a la lucha por entrar a la Liguilla fue Urupan, que se llevó del Romeo Schinca un puntazo ante Larre Borges, por 75-71.

El equipo pandense si bien dominó el score de principio a fin bancó las arremetidas del equipo de La Unión, que llegó a igualar en el tercero y en el último estuvo cerca de recuperar 16, pero no pudo concretar. Anthony Hilliard volvió a ser la figura con 20 puntos, mientras que Lucas Silva lo secundó con 19.

Trouville quedó como único líder (9-0) seguido de Olimpia (8-1). Tabaré y Stockolmo (6-2) le siguen por detrás, mientras que Verdirrojo (5-3) también está en el lote de los de arriba. Sayago ganó aire (4-4), mientras que en el limbo entre Liguilla y Reclasificación se encuentran cuatro equipos para dos lugares: Larre Borges (3-5), Olivol Mundial (3-4) Lagomar (3-4) y Urupan (3-4). Cerca vienen Montevideo (2-6) y Albatros (2-6), mientras que Marne (1-7) buscará el sábado acercarse a la media tabla recibiendo a Olivol. Colón cierra la tabla con 1-7 y una sanción de cuatro puntos menos.