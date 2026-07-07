"No es verdad": Jayson Granger desmintió rumor que lo vinculaba con un equipo de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Culminada la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025/26 que conquistó Peñarol tras imponerse en las finales sobre Aguada por 4-2, los equipos comenzaron a mover fichas para armar los planteles de la próxima temporada que empieza en octubre. Y uno de los equipos que hizo los primeros movimientos más fuertes en el mercado de pases es Hebraica Macabi.

En los últimos días el Macabeo confirmó a sus cuatro fichas nacionales y trascendió que la quinta podría ser Jayson Granger, que jugó las últimas dos temporadas en España defendiendo al Movistar Estudiantes de Madrid. Pero el propio basquetbolista de 36 se encargó de desmentir el rumor.

Las cuatro fichas nacionales que tiene confirmadas Hebraica Macabi para la próxima campaña son Martín Trelles, Nicolás Catalá, Manuel Romero y Federico Haller, mientras que aseguró la continuidad de Jalen Canty como una de las tres fichas innominadas. En la dirección técnica, está todo encaminado para que Leonardo Zylbersztein continúe al frente del plantel.

Como todavía le resta confirmar la quinta ficha y es uno de los equipos que intenta reforzar su cuadro para disputarle a Peñarol, Nacional y Aguada el título del próximo año, en las últimas horas trascendió del rumor de que Granger podría volver al país para vestir la camiseta amarilla.

Una cuenta partidaria del Movistar Estudiantes con el nombre Canal Estudiantes citó una noticia que revelaba que había "negociaciones avanzadas" entre el Macabeo con Granger y Donald Sims, para incorporarlos a los dos.

"Según informa Basquet Caliente, Jayson Granger no continuará en Estudiantes. El base uruguayo estaría en negociaciones avanzadas con Hebraica Macabi. De confirmarse, el conjunto colegial perdería a su capitán. ¿Cómo valoráis esta posible salida?", expresó el posteo del medio partidario.

Según pudo confirmar Ovación con fuentes del club Macabeo, es real que existió una oferta para que se incorpore al equipo, pero las negociaciones no están avanzadas ni mucho menos.

En ese sentido, fue el propio Granger quien salió al cruce de la publicación para calmar las aguas entre los fanáticos de su club actual, que pensaron que se quedaban sin su capitán. "No es verdad", respondió, cortito y al pie, el experimentado jugador en su cuenta de X (antes Twitter).

No es verdad — Jayson granger (@jaygranger11) July 7, 2026

Granger defendió las últimas dos temporadas al Movistar Estudiantes y en la última estuvieron al borde del ascenso. El uruguayo, capitán del equipo, lideró a sus compañeros hasta la final de los Playoffs por el segundo ascenso, pero cayeron ante Leyma Coruña 100-97 en el partido decisivo. Granger hizo 17 puntos en ese partido y su equipo quedó condenado a jugar nuevamente la Primera FEB (antes conocida como la Liga Española de Baloncesto Oro), que corresponde al segundo nivel del sistema de ligas del básquetbol español.

Cabe recordar que la última temporada que Granger jugó en Uruguay fue la 2023/24 para Peñarol, en la que cayeron derrotados en las finales frente a Aguada por 4-2.

El Carbonero pudo tomarse revancha este año ante el Aguatero y logró derrotarlo por el mismo marcador en las finales, y Granger lo celebró en sus redes sociales con un escueto mensaje: "Felicitaciones @BasketCAPuy".