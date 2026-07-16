Congoja en el fútbol uruguayo: falleció Aldo Pepe, jugador de las divisiones formativas de Liverpool

El mundo del fútbol uruguayo recibió un duro golpe y fue la muerte de Aldo Pepe, futbolista de las divisiones formativas de Liverpool. Esto se lo confirmaron a Ovación fuentes del club negriazul.

La cuenta de X Negriazul Play lo había informado. "Nos toca informar esas noticias que jamás quisiera que nos llegase. Lamentablemente en la tarde de hoy, dejo de existir el jugador del semillero de virtudes, Aldo Pepe. 20 años, oriundo de Paysandú. El abrazo apretado a toda la familia Pepe, amigos y compañeros. Descansa en Paz", publicó la cuenta.

Nos toca informar esas noticias que jamás quisiera que nos llegase.

Lamentablemente en la tarde de hoy, dejo de existir el jugador del semillero de virtudes, Aldo Pepe.

20 años, oriundo de Paysandú

El abrazo apretado a toda la familia Pepe, amigos y compañeros.

Descansa en Paz pic.twitter.com/yJjUnPee2n — Negriazul Play (@negriazulplay) July 16, 2026

Fue algo que sorprendió a todo Liverpool, ya que desde la institución relataron que este jueves el sanducero practicó de forma normal. “Estuvo entrenando de mañana con nosotros lo más bien. Estaba lesionado y haciendo la recuperación con algunos trabajos”, le indicaron a Ovación fuentes negriazules.

El lateral derecho de 20 años padeció en el pasado mes de noviembre una rotura de ligamentos de la rodilla, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y luego debió comenzar un proceso de recuperación con el propósito de volver a pisar un campo de juego lo más rápido posible.

Sin embargo, este jueves “falleció en su casa y todo da para pensar que fue por muerte súbita”, explicaron desde la institución negriazul.

Pepe dejó su Paysandú natal para fichar por Danubio con la idea clara de iniciar su camino en el mundo del fútbol uruguayo y así poder convertirse en futbolista profesional. Tras su pasaje por el conjunto de la Curva de Maroñas, recaló en Liverpool donde continuó su camino y ahí padeció la dura lesión en la rodilla.

En ese sentido, la muerte de Pepe golpea y llena de congoja a todo el fútbol juvenil uruguayo.