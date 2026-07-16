Mundial 2026: con seis españoles, cuatro argentinos y un inglés, así quedó el equipo ideal de las semifinales

Pasaron las semifinales del Mundial 2026, donde la selección de España y la de Argentina sellaron sus pasajes al duelo decisivo por el título. En ese sentido, SofaScore armó el once ideal de las semifinales, que quedó compuesto con seis españoles, cuatro argentinos y un inglés.

El vigente campeón de Europa dio una gran muestra de juego al avasallar al que para muchos era el gran candidato a ser campeón, Francia. El elenco que conduce técnicamente Luis de la Fuente doblegó 2-0 al equipo Galo en el AT&T Stadium en Dallas, Estados Unidos.

El resultado nunca estuvo en discusión y se abrió por un penal que ejecutó muy bien Mikel Oyarzabal en el minuto 22. En el complemento, España le bajó el martillo con una gran jugada colectiva que culminó el lateral derecho Pedro Porro.

SofaScore seleccionó seis jugadores españoles para que conformen el mejor equipo de las semifinales de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Y estos fueron: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella y Rodri. En tanto que no fueron elegidos ninguno de los jugadores que dirige Didier Deschamps.

Mikel Oyarzabal celebra el gol que marcó en el partido entre Francia y España por la semifinal del Mundial 2026. Foto: AFP.

Argentina volvió a dar una muestra de carácter para quedarse con la victoria, desde atrás, frente a Inglaterra por 2-1. Fue un partido muy especial por todos los condimentos que traía tanto a nivel político (con la guerra de las Malvinas) y sus antecedentes futbolísticos.

En el minuto 55, tras una buena acción de contragolpe, Anthony Gordon estableció el 1-0 para el combinado británico. A partir de ahí fue todo de Argentina. El empate se dio a cinco minutos del final por medio de un buen disparo de afuera del área de Enzo Fernández.

Corría el tiempo de descuento, Lionel Messi desbordó por derecha, sacó un estupendo centro con su pierna menos hábil (la derecha) y Lautaro Martínez, de cabeza, decretó el 2-1 para que Argentina accediera a la final de la Copa del Mundo de forma consecutiva.

Lautaro Martínez y el festejo tras el gol del triunfo de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Foto: EFE.

SofaScore eligió a cuatro futbolistas albicelestes para formar el mejor elenco de las semifinales: Leandro Paredes, Enzo Fernández, Lionel Messi y Lautaro Martínez. A su vez, de Inglaterra ingresó Elliot Anderson.

El once quedó compuesto de la siguiente forma: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Leandro Paredes, Elliot Anderson; Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

El equipo ideal de las semifinales de la Copa del Mundo 2026 por SofaScore.

Estadísticas de la final.

Dónde se podrá ver la gran final del Mundial 2026

Lamine Yamal en el calentamiento de la selección de España antes de la semifinal ante Francia por el Mundial 2026. Foto: PAUL ELLIS/AFP fotos.

Este domingo se disputará el último partido del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos con la gran final entre España y Argentina. Se llevará a cabo en el MetLife Stadium en New Jersey, desde la hora 16:00.

Cabe destacar que este encuentro se podrá ver a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.