El campeón del mundo con España que no puede estar en la final del Mundial 2026: el motivo y su pedido de ayuda

El exfutbolista español Joan Capdevila, campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010, lanzó un llamado en sus redes sociales para poder viajar a Estados Unidos y presenciar la final mundialista, luego de que le hayan denegado la visa.

"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA (visa)", comunica en su mensaje Capdevila, lateral izquierdo que fue titular en la final de Johannesburgo.

"¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", añade el exjugador.

Otros miembros de aquel equipo campeón, como Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernández o David Villa ya se han dejado ver en las últimas semanas en algunos partidos de la selección española, que el domingo disputará su segunda final mundialista contra Argentina.

"No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol...", insiste el exjugador, que no explica el motivo por el que las autoridades estadounidenses le han denegado el ESTA (acrónimo de Electronic System for Travel Authorization), un permiso necesario para poder entrar en territorio norteamericano.

Capdevila, que arrobó a Donald Trump, terminó su mensaje lanzando un llamamiento también al gobierno español o a cualquier ciudadano que le pueda ayudar. "Os lo agradeceré en el alma de por vida", concluye.

El lateral izquierdo ganó la única Copa del Mundo que jugó con la Furia Roja, completando la totalidad de los minutos en los siete partidos del certamen. También ostento ese hito en la Eurocopa de 2008, donde España se consagró y comenzó esa generación súper ganadora, que culminó con el campeonato que la selección ibérica conquistó en 2012, para la que Capdevila no fue seleccionado.