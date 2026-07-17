Gobierno de Trump marcó postura sobre polémica por la bandera de Malvinas que mostraron jugadores de Argentina

En medio del revuelo internacional que generó la exhibición de la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” por parte de algunos jugadores de la selección de Argentina tras el histórico triunfo contra Inglaterra en Atlanta, el gobierno de Donald Trump sentó postura sobre el episodio, por medio del director ejecutivo del task force de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani. “En Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa en Nueva York, Giuliani fue consultado sobre si los futbolistas albicelestes habían “actuado mal” al utilizar un estadio del Mundial para reivindicar la soberanía sobre las islas Malvinas, “territorio de un gran aliado” de Estados Unidos, Reino Unido. “¿Deberían los jugadores argentinos que politizaron un partido del Mundial ser sancionados y no jugar la final?“, preguntó un periodista.

“Aquí, en Estados Unidos, creemos en los derechos que otorga nuestra Primera Enmienda [de la constitución nacional]. Creo que será una final increíble [contra España, este domingo]“, comenzó su respuesta Giuliani, al destacar la norma de la carta magna que garantiza las libertades civiles fundamentales del país y prohíbe que el gobierno federal y los estatales interfieran en ese sentido.

“Piense en la Argentina y en la remontada tan impresionante que logró frente al equipo inglés, que era realmente bueno. Mucha gente pensaba que este sería el año, por fin, después de 60, en que Inglaterra llegaría a una final. Tendrá que esperar hasta 2030 o más tarde. Pero [Lionel] Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. Y en cuanto a la posibilidad, a la oportunidad de hacer esas expresiones, en Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo“, cerró, en referencia a la leyenda sobre Malvinas.

Antes de la semifinal del Mundial en Atlanta, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había remarcado que los hinchas que llevaran banderas o remeras con inscripciones referidas a Malvinas no podrían ingresar al estadio, dada la reglamentación de FIFA que prohíbe el “ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial”.

En medio de las fuertes críticas desde Reino Unido a los jugadores argentinos, FIFA anunció el jueves el inicio de una investigación formal a la selección liderada por Messi. La entidad a la que preside Gianni Infantino informó que, siguiendo el procedimiento estándar, su Comisión Disciplinaria estaba “revisando los informes oficiales del encuentro” con el objetivo de evaluar las circunstancias y determinar posibles medidas disciplinarias.

El director ejecutivo de la task force de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, manifestó que los futbolistas argentinos tenían en Estados Unidos "la libertad para hacerlo", en alusión a exhibir la leyenda sobre Malvinas. Foto: Guillermo Idiart/La Nación,GDA.

Comparación de Messi con Michael Jordan

El gobierno británico, por su parte, respondió a la polémica. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son”, afirmó un vocero de Downing Street, según consignó el medio británico Sky News. El portavoz remarcó que “la posición no ha cambiado” y que el compromiso del gobierno para con los habitantes del archipiélago es “inquebrantable”.

Por otra parte, en la conferencia de prensa Giuliani hizo otra referencia a Messi, a quien comparó con Michael Jordan, uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos.

El mediocampista argentino Giovani Lo Celso ajusta una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria de Argentina en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026. Foto: AFP

“Nos espera un enfrentamiento histórico entre España, campeón en 2010, y, bueno, Messi, el mejor de todos los tiempos. La forma en que pidió la pelota tras los primeros 80 minutos, cómo atrajo a la defensa en el primer gol... Fue increíble. ¿Vieron cómo lo pedía? Decía: ‘Pasame la pelota, ahora’. Me recordó a Michael Jordan en sus tiempos“, dijo Giuliani.

”Y luego, ese centro precioso, poniéndoselo justo en la cabeza... increíble", completó el funcionario al referirse a la asistencia de derecha de Messi a Lautaro Martínez, que de cabeza concretó el 2 a 1 definitivo.

Lionel Messi celebra el triunfo de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Foto: EFE.

Por Guillermo Idiart, corresponsal de La Nación en Estados Unidos/GDA