La reacción de Javier Milei a la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de Argentina en los festejos

El presidente argentino Javier Milei se refirió este jueves a la bandera a favor del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que desplegaron los jugadores de la selección de Argentina al finalizar el partido contra Inglaterra en el Mundial 2026, y por la que ahora el gobierno inglés pidió a la FIFA que inicie una investigación.

La polémica comenzó a pocos minutos del final del épico triunfo 2-1 de la Argentina ante la selección inglesa en Atlanta, en las semifinales del Mundial, cuando los futbolistas argentinos colocaron sobre el césped una bandera blanca con letras negras que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

Milei consideró que se trata de “cosas que pasan en la cancha con los jugadores” y que no forman parte del conflicto diplomático. “En el peor de los casos, la Argentina recibirá una sanción económica de 30.000 dólares. Lo de los jugadores es entendible, gana la emoción y hace que se discuta una sanción", añadió en diálogo con El Observador.

Sin embargo, desde las altas esferas políticas de Reino Unido no consideraron el movimiento como algo inocente. Según consignó el medio británico Sky News, el gobierno de Keir Starmer hizo un pedido oficial para que la máxima autoridad del fútbol internacional investigue a la selección argentina por la exhibición de la bandera, al considerar que podría infringir las normas que prohíben mensajes o consignas políticas dentro del campo de juego.

Javier Milei en la Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas Foto: Matías Martin Campaya/EFE

Símbolos prohibidos

La FIFA decidió incorporar la consigna sobre las Islas Malvinas y la guerra de 1982 a su lista de símbolos políticos prohibidos en la previa del duelo entre ambos países a raíz de la rivalidad histórica entre las selecciones. A su vez, y según explica el reglamento de la International Football Association Board (IFAB), el organismo que rige las reglas del fútbol, esta acción podría incurrir en una sanción.

El artículo 4° de las Reglas de Juego de la IFAB, referidas al equipamiento de los jugadores, expresa: “El equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante”.

Como consecuencia de este proceder, la regla indica: “Por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”. Sin embargo, no se menciona específicamente cuál podría ser la sanción, más allá de lo detallado por Milei.

Por lo general, la multa suele ser económica y aplicada a la federación del país: en este caso, a la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). No obstante, la decisión de sancionar o no al equipo se haría efectiva eventualmente luego de que la FIFA reciba el informe final del partido y considere que se trató de una falta merecedora de castigo.

Los jugadores argentinos muestran una pancarta con el lema en español: "Las Malvinas son argentinas", tras ganar la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta. Foto: AFP

En ese caso, la FIFA podría mencionar el accionar de los futbolistas argentinos como una contravención al Código de Conducta para los Estadios. Allí, el organismo dirigido por Gianni Infantino detalló el listado completo de objetos y elementos prohibidos para los futbolistas.

Tras el pedido oficial, un vocero oficial del gobierno británico, en esta misma línea, aclaró que cualquier eventual sanción “es una cuestión que corresponde a la FIFA”. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son”, añadió en una clara chicana hacia el reclamo de la Argentina.

El mismo portavoz remarcó que “la posición [de Reino Unido sobre las Malvinas] no ha cambiado” y que el compromiso del gobierno para con los habitantes del archipiélago es “inquebrantable”.

Habrá Casa Rosada vacía si la selección argentina quiere festejar

Milei sostuvo que el fútbol representa una pasión compartida por todos los argentinos, pero advirtió que convertir un triunfo deportivo en una herramienta política sería un error. “El fútbol es una fiesta popular, una pasión que compartimos todos los argentinos. Cualquier evento que traiga alegría es bienvenido, pero creer que de eso usted puede hacer una política de Estado es un error garrafal”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el eventual título le pertenece exclusivamente al plantel de Lionel Scaloni. “La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos. Si Argentina gana el Mundial, lo gana por mérito de esos extraordinarios seres humanos que juegan extraordinariamente bien al fútbol”, afirmó.

La Nación/GDA