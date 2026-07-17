Los jugadores de Argentina y España que aún no debutaron en el Mundial 2026 y el club con más presencia en la final

La selección argentina logró algo que los otros tres semifinalistas no: utilizar a todos sus jugadores de campo convocados al Mundial 2026. Salvo por los arqueros suplentes, Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid), Lionel Scaloni les dio minutos a todos los jugadores, aunque siempre terminó utilizando una columna vertebral de 17 jugadores, que son los que superan 90 minutos en cancha.

Entre los participantes del vigente campeón del mundo, hubo siete debutantes en Copas del Mundo: Nicolás González, Nicolás Paz, Giuliano Simeone, José "Flaco" López, Valentín Barco, Marcos Senesi y Facundo Medina.

La selección de España, su rival este domingo en la final a disputarse en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, desde las 16:00 de Uruguay, aún posee seis futbolistas sin minutos en la Copa del Mundo, incluyendo a los goleros David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona), que salvo lesión de Unai Simón, a quien solo le han hecho un gol en siete partidos, no tendrán la oportunidad.

Martín Zubimendi, jugador del Arsenal.

En cuanto a los jugadores de cancha, Luis de la Fuente no ha necesitado hacer debutar al lateral izquierdo Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), el defensa Eric García (Barcelona), el mediocampista Martín Zubimendi (Arsenal) y el extremo Víctor Muñoz (Liverpool).

El lateral izquierdo Alejandro Grimaldo, jugador del Atlético de Madrid. Foto: España.

Entre los debutantes de La Roja, que tuvo 14 convocatorias nuevas respecto a Qatar 2022, destacaron nombres ya consolidados como Joan Garcia, Pau Cubarsí, y Cucurella, jóvenes estrellas como Lamine Yamal, y otros con mayor recorrido como Pedro Porro, Marc Pubill, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Alex Baena, Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias.

El club con más representación

Julián Álvarez celebra su gol ante Barcelona, por la semifinal de ida de la Copa del Rey. Foto: AFP.

El Atlético de Madrid tendrá 10 representantes en la final del Mundial, siendo el equipo con más cantidad de jugadores por tercera final consecutiva. Cuatro para España (Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo) y seis para Argentina (Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nico Gonzalez).

De esta forma, tendrá la mayor representación de un equipo en una final de la Copa del Mundo desde Italia 1934 y la mayor presencia de un club español en el partido por el título en toda la historia.

El único club que ha estado representado en las últimas 12 finales

Lautaro Martínez festeja para Inter en el partido de ida por los cuartos de final de la Champions League ante Bayern Munich. Foto: AFP

El Inter se convirtió así en el único club del mundo que ha contado con al menos un jugador en las últimas 12 finales consecutivas de la Copa del Mundo, una racha que supera los 40 años y que en esta edición estuvo cerca de cortarse.

Sin embargo, la eliminación de Inglaterra y Francia en semifinales dejó sin posibilidades al Bayern Múnich, representado por Harry Kane y Michael Olise, de igualar esa continuidad. Ahora será Lautaro Martínez el encargado de defender el prestigioso registro cuando Argentina enfrente a España en la gran final del Mundial 2026.