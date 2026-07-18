Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026: van por el tercer puesto, pero con sus respectivos objetivos

Dicen que es el partido que nadie quiere jugar, pero hay dos equipos que siempre tienen que hacerlo, al menos mientras la FIFA así lo decida. En la edición 2026 del Mundial son Francia e Inglaterra las selecciones que se medirán en busca del tercer puesto y así finalizar en el podio de la Copa del Mundo.

Más allá de que no es la misma motivación que la que puede tener un plantel que va a disputar la final, ya que ambos llegan golpeados por perder en semifinales, está en juego el honor, pero para ambas selecciones hay algo más.

Por el lado de Francia tal vez es algo más personal, pero que puede enorgullecer a la delegación completa, como el hecho de que Kylian Mbappé aún está en la lucha por lograr el Botín de Oro al goleador de la competencia. En estos momentos suma ocho festejos y está igualado con Lionel Messi, pero el argentino se ubica un escalón por arriba por haber dado una asistencia más, por eso para Kiki será importante sumar participaciones de gol, lo que también se puede traducir a la tabla de máximos goleadores históricos.

Por el lado de Inglaterra, también está la posibilidad de alcanzar su mejor posición en la Copa del Mundo desde 1966 cuando logró coronarse. En dos ocasiones perdió este partido: en 1990 ante Italia (2-1) y luego en 2018 cuando cayó frente a Bélgica (2-0)

Francia vs. Inglaterra:

Francia. Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; N’Golo Kanté, Manu Koné; Ousmane Dembele, Rayn Cherki, Bradley Barcola; Kylian Mbappe. DT. Didier Deschamps.

Inglaterra. Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guehi, Ezra Konsa, Nico O’Reilly; Kobbie Mainoo, Eberechi Eze, Morgan Rogers; Noni Madueke, Harry Kane, Marcus Rashford. DT. Thomas Tuchel.

Hora. 18:00.

Televisa. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal, Multicable, Canal 5, AntelTV y Paramount+.

Estadio. Hard Rock (Miami, Estados Unidos).

Árbitro. Jesús Valenzuela (VEN).

Asistentes. Jorge Urrego y Tulio Moreno (VEN).

VAR. Leodán González (URU), Armando Villarreal (USA) y Carlos del Cerro Grande (ESP).

Las estadísticas en la previa del partido entre Francia e Inglaterra por el Mundial 2026.

Las estadísticas en la previa de Francia-Inglaterra, vía Sofascore.