Entre lágrimas y por Pierluigi Collina: así se enteró Slavko Vincic de que dirigirá la final del Mundial 2026

La FIFA hizo oficial este viernes la designación del esloveno Slavko Vinčić como árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, pero el anuncio público estuvo precedido por un momento cargado de emoción que rápidamente recorrió las redes sociales.

El referí de 46 años se encontraba junto al resto del equipo arbitral del torneo cuando Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, tomó la palabra para comunicar quién sería el encargado de impartir justicia en el partido más importante del campeonato.

Antes de revelar el nombre, Collina destacó el honor que representa vestir el uniforme especial con detalles dorados reservado para el árbitro de la final. "Jugar con rayas doradas es algo asombroso", expresó el italiano, para luego completar la frase que cambiaría la carrera del esloveno: "Es también asombroso decir que ese árbitro será Slavo".

Al escuchar su nombre, Vinčić no pudo contener la emoción. Se llevó las manos al rostro, rompió en llanto y enseguida recibió un cálido abrazo y una ovación de sus compañeros, en una escena que la propia FIFA difundió en sus canales oficiales y que rápidamente se viralizó.

La designación representa el punto más alto de la trayectoria del árbitro esloveno, que ya dirigió la final de la UEFA Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, además de la final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers. En este Mundial estuvo al frente de tres encuentros antes de recibir el máximo reconocimiento para un juez internacional.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

En la final del domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro.

La particularidad de Vincic es que —más allá de poco en principio poco tuvo que ver en los resultados— dirigió dos partidos con selecciones sudamericanas y ninguna de ellas pudo ganar. Es que estuvo al frente del partido entre Brasil y Marruecos (1-1) y también del triunfo de México frente a Ecuador (2-0). Además arbitró la victoria 2-1 de Argelia sobre Jordania.

Sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic serán los asistentes del juego mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro y su compatriota Mohammad Al Kalaf será el quinto. El VAR tendrá representantes de varios continentes porque el alemán Bastian Dankert estará a cargo, pero también contará con el colombiano Nicolás Gallo y el cataría Khamis Al Marri.

El árbitro esloveno Slavko Vincic durante el Mundial 2026. Foto: AFP.

El único antecedente que tiene Vincic ante la selección argentina data de 2022 en lo que fue derrota por 2-1 ante Arabia Saudita en el estreno de la Albiceleste en una competencia, en la que también arbitró el triunfo de Inglaterra por 2-0 frente a Gales.

Por su parte, España está invicta con Vincic ya que empató con Colombia y Suecia y luego consiguió tres victorias: dos ante Italia y una ante Francia.