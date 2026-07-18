Francia 0-1 Inglaterra por el Mundial 2026: Declan Rice abre la cuenta con un potente remate de afuera

Francia e Inglaterra se miden en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami, a partir de las 18:00 horas. El encuentro marca un condimento especial en la carrera por la Bota de Oro. Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores junto a Lionel Messi, mientras que Jude Bellingham y Harry Kane vienen dos por detrás.

Los Galos vienen de perder su pleno de victorias en esta edición de la Copa del Mundo tras ser superados con claridad por España en las semifinales. Por su parte, los británicos sufrieron la remontada de Argentina en los últimos cinco minutos de partido y cayeron por 2-1.

Primer tiempo

Declan Rice abrió la cuenta en el amanecer del partido, luego de una presión alta, interceptó un pase, condujo, tuvo espacios y abriendo su pie derecho puso la pelota lejos de Mike Maignan y festejó el primero de Inglaterra.

Francia 0-1 Inglaterra

Gol: 3' Declan Rice (I) / 0-1.

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Dean Henderson; Jarrell Quansah, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Djed Spence; Declan Rice; Eberechi Eze, Morgan Rogers; Bukayo Saka, Ivan Toney, Marcus Rashford. DT: Thomas Tuchel.

Hora. 18:00.

Televisa. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal, Multicable, Canal 5, AntelTV y Paramount+.

Estadio. Hard Rock (Miami, Estados Unidos).

Árbitro. Jesús Valenzuela (VEN).

Asistentes. Jorge Urrego y Tulio Moreno (VEN).

VAR. Leodán González (URU), Armando Villarreal (USA) y Carlos del Cerro Grande (ESP).