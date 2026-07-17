La psicología de Lionel Messi: cómo la terapia y el entorno familiar sostienen a un deportista de élite

¿Qué explica que Lionel Messi siga siendo uno de los mejores futbolistas del mundo? La respuesta, coinciden especialistas en deporte, psicología y medicina, no puede reducirse a un único factor. Su trayectoria parece ser el resultado de una combinación de talento natural, entrenamiento sostenido, fortaleza mental, vínculos afectivos y un estilo de liderazgo construido con el paso del tiempo.

Fernando Signorini, expreparador físico de la selección argentina, sostiene que Messi posee condiciones poco frecuentes desde el punto de vista físico y técnico, como el dominio del propio cuerpo, la visión periférica y una gran eficiencia en el movimiento.

Sin embargo, considera que una de sus mayores fortalezas fue transformar una aparente desventaja en una virtud. Su baja estatura durante la infancia y la adolescencia lo llevó a desarrollar mayor agilidad, coordinación y capacidad para eludir rivales, en lugar de apoyarse en la fuerza física.

La investigación científica muestra que algunos genes pueden favorecer determinadas capacidades deportivas, como la potencia muscular, la resistencia, la recuperación o la adaptación al entrenamiento. Sin embargo, los especialistas aclaran que la genética no garantiza el rendimiento de un atleta. Además de la herencia biológica, influyen factores como:



la calidad del entrenamiento;

la alimentación;

el descanso;

la salud mental;

el contexto familiar;

la motivación y la constancia.

Lionel Messi con la pelota ante la marca de tres caboverdianos. Foto: AFP.

Otro rasgo que aparece de forma constante en quienes conocen a Messi es su compromiso con el entrenamiento. Su compañero Rodrigo De Paul reveló recientemente que ambos realizan sesiones adicionales de preparación física para llegar en las mejores condiciones a las competencias más importantes.

Desde la psicología del deporte, esa dedicación suele asociarse con una motivación profundamente interna: entrenar no únicamente para obtener reconocimiento externo, sino por el propio deseo de superarse y seguir disfrutando de la actividad.

La vida de Messi estuvo marcada por desafíos desde muy temprano. Durante la infancia recibió tratamiento por una deficiencia de la hormona del crecimiento, atravesó el desarraigo al mudarse a España siendo adolescente y vivió la separación temporal de parte de su familia. Especialistas consideran que esas experiencias pudieron fortalecer recursos como la autonomía, la capacidad de adaptación y la resiliencia.

Durante años se cuestionó que Messi no respondiera al modelo tradicional del líder extrovertido y verbal. Sin embargo, con el tiempo consolidó un estilo distinto: un liderazgo basado en el ejemplo, el rendimiento, la humildad y la capacidad para potenciar a sus compañeros.

Lionel Messi disputa la pelota con Ramy Rabia en el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026. Foto: AFP

Más que ocupar el centro de la escena, fue construyendo autoridad a partir de la coherencia entre lo que hacía dentro y fuera de la cancha, una característica que hoy numerosos especialistas consideran una de sus principales fortalezas.

El propio Messi ha reconocido públicamente el papel que tuvo la terapia psicológica en distintas etapas de su vida. También suele destacar el apoyo permanente de su familia, especialmente de su esposa, Antonela Roccuzzo, y el recuerdo de su abuela Celia, figura decisiva durante sus primeros años en el fútbol. Para los especialistas, estos vínculos funcionan como una fuente de estabilidad emocional que ayuda a afrontar tanto los éxitos como las derrotas.

El caso de Lionel Messi muestra que el rendimiento de un deportista de élite difícilmente pueda explicarse por un único elemento. Las investigaciones y el análisis de especialistas apuntan a una combinación de factores: predisposición biológica, entrenamiento constante, inteligencia emocional, resiliencia, apoyo familiar, liderazgo auténtico y una fuerte motivación personal.

Con base en La Nación/GDA