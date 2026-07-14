Escucha activa: por qué algunas personas callan en las charlas grupales, según la psicología

En muchas conversaciones grupales hay personas que responden de inmediato y otras que prefieren guardar silencio durante varios minutos antes de intervenir. Aunque este comportamiento suele interpretarse como timidez, desinterés o inseguridad, la psicología señala que, en muchos casos, responde simplemente a una forma distinta de procesar la información.

Lejos de ser una actitud pasiva, escuchar con atención implica un importante trabajo mental y puede traducirse en intervenciones más reflexivas y elaboradas.

La escucha activa no consiste únicamente en oír las palabras de otra persona. También implica comprender el mensaje, interpretarlo dentro de un contexto, relacionarlo con experiencias previas y organizar una respuesta.

Por eso, algunas personas necesitan unos segundos —o incluso varios minutos— antes de hablar. Mientras algunas piensan al mismo tiempo que conversan, otras prefieren ordenar sus ideas internamente antes de expresarlas. Desde la psicología, ambos estilos cognitivos son considerados válidos y ninguno es superior al otro.

Amigos conversando al aire libre. Foto: Freepik.

Quienes hablan menos durante una conversación suelen prestar atención a aspectos que muchas veces pasan inadvertidos. Además del contenido de las palabras, observan el tono de voz, las pausas, las expresiones faciales y el lenguaje corporal para comprender mejor el mensaje y las emociones de quien habla. Esta información adicional les permite construir respuestas más meditadas y adaptadas al contexto.

Los especialistas advierten que permanecer en silencio no implica necesariamente ser introvertido, tener ansiedad social o carecer de interés por la conversación. Incluso personas extrovertidas pueden optar por escuchar durante más tiempo cuando consideran que todavía necesitan procesar la información antes de opinar.

En otros casos, esta actitud responde al deseo de evitar respuestas impulsivas. En lugar de reaccionar inmediatamente, algunas personas prefieren reflexionar para aportar comentarios que consideren realmente útiles.

El silencio también puede convertirse en una estrategia de autocuidado. Algunas personas deciden intervenir menos cuando perciben que una conversación puede derivar en un conflicto innecesario o cuando el ambiente resulta demasiado intenso o abrumador.

Hombre hace gesto de silencio. Foto: Freepik.

Asimismo, las experiencias previas pueden influir en este comportamiento. Haber sentido que sus opiniones fueron ignoradas o desestimadas puede llevarlas a hablar únicamente cuando creen que realmente serán escuchadas.

Más que la cantidad de intervenciones, muchas personas priorizan la calidad de lo que aportan. Antes de tomar la palabra, analizan la conversación, relacionan la información con conocimientos o experiencias anteriores y buscan que su participación tenga un propósito claro.

Esta forma de interactuar coincide con hallazgos publicados en el Journal of Experimental Social Psychology, donde se señala que sentirse verdaderamente escuchado fortalece las relaciones interpersonales y favorece el bienestar psicológico. Los investigadores sostienen que una escucha genuina aumenta la sensación de comprensión y cercanía entre las personas, favoreciendo vínculos más satisfactorios.

Por eso, permanecer callado durante una conversación no siempre significa mantenerse al margen. En muchas ocasiones, es una señal de que la persona está procesando cuidadosamente la información antes de convertirla en palabras.

Con base en El Tiempo/GDA