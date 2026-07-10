Pasar muchas horas jugando videojuegos puede ocultar problemas de ansiedad o crisis personales en adultos

El gaming dejó de ser una actividad asociada únicamente a niños y adolescentes. Hoy, millones de adultos encuentran en los videojuegos, las consolas y las computadoras una forma de relajarse y desconectarse después del trabajo. Sin embargo, cuando las sesiones de juego se vuelven excesivas y ocupan gran parte del día, los especialistas advierten que podría tratarse de algo más que un simple pasatiempo.

Desde la psicología, la cantidad de horas frente a la pantalla es un dato importante, pero no alcanza para determinar si existe un problema. Lo verdaderamente relevante es el papel que cumplen los videojuegos en la vida de la persona. En muchos casos, el juego compulsivo funciona como una estrategia de escapismo para evitar afrontar conflictos emocionales o situaciones estresantes.

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Cuando alguien atraviesa episodios de ansiedad, frustración laboral, problemas familiares o una pérdida afectiva, el cerebro busca mecanismos que proporcionen alivio inmediato. Los videojuegos están diseñados para ofrecer recompensas constantes, una sensación de control y un entorno donde las reglas son claras y previsibles, factores que favorecen esa sensación de bienestar momentáneo.

En términos psicológicos, esto permite una desconexión temporal de las preocupaciones cotidianas. Mientras dura la partida, problemas como las deudas, la soledad o la presión académica y laboral pasan a un segundo plano. El inconveniente aparece cuando ese recurso deja de ser recreativo y se convierte en la única forma de gestionar las emociones negativas.

¿Cuándo jugar videojuegos deja de ser un entretenimiento?

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Más allá de la diversión, pasar muchas horas frente a una pantalla puede ocultar dificultades emocionales que la psicología y la medicina estudian desde hace años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce oficialmente el trastorno por uso de videojuegos, un diagnóstico que no pretende estigmatizar a quienes juegan, sino identificar aquellos casos en los que el juego desplaza durante al menos 12 meses aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como el trabajo, los estudios, las relaciones personales o el autocuidado.

Señales de alerta del trastorno por uso de videojuegos

Los especialistas explican que el problema aparece cuando el mundo virtual comienza a reemplazar la vida real. Algunas de las principales señales son:



Descuido de las necesidades básicas: la persona reduce las horas de sueño, modifica sus hábitos alimentarios o deja de lado su higiene para seguir jugando.

la persona reduce las horas de sueño, modifica sus hábitos alimentarios o deja de lado su higiene para seguir jugando. Aislamiento social: las reuniones con familiares, amigos o la pareja comienzan a percibirse como obstáculos que interrumpen el juego.

las reuniones con familiares, amigos o la pareja comienzan a percibirse como obstáculos que interrumpen el juego. Tolerancia creciente: al igual que ocurre con otras adicciones conductuales , cada vez se necesitan más horas de juego para experimentar el mismo nivel de satisfacción.

al igual que ocurre con otras , cada vez se necesitan más horas de juego para experimentar el mismo nivel de satisfacción. Malestar al dejar de jugar: aparecen ansiedad, irritabilidad, enojo o sensación de vacío cuando circunstancias externas obligan a apagar la consola o la computadora.

El escapismo no siempre es un problema, pero tiene límites

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Los especialistas aclaran que utilizar los videojuegos como una forma de relajarse después de una jornada exigente no representa, por sí solo, un trastorno. El riesgo aparece cuando el gaming se transforma en la única herramienta para regular las emociones, afrontar el estrés o escapar de los problemas cotidianos.

En esos casos, la búsqueda constante de conexión deja de responder al entretenimiento y puede convertirse en una señal de que existen dificultades emocionales que requieren atención. Detectar estos cambios a tiempo y consultar con un profesional de la salud mental puede prevenir que el juego compulsivo afecte el bienestar, las relaciones personales y la calidad de vida.