Psicóloga: "Muchos jóvenes como Lamine Yamal sienten que no tienen permiso para fallar"

La salud mental de los futbolistas es un tema al que se le ha puesto cada vez más atención en los últimos años. Para entenderlo a fondo, es clave considerar que la experiencia de los jugadores profesionales no es solo positiva, y que requiere de la fortaleza mental necesaria para afrontar inminentes fracasos deportivos y las altas exigencias del día a día. Para la psicóloga Lara Ferreiro, esta presión se acentúa aún más cuando se trata de jóvenes como Lamine Yamal, quien se volvió una celebridad mundial antes de cumplir los 18 años, en una etapa en la que todavía sigue formándose como ser humano.

Yamal llegó a su mayoría de edad apenas el 13 de julio del año pasado, y quien viera su perfil profesional pensaría que se trata de un futbolista consagrado: es el máximo referente futbolístico de España y el Barcelona, tiene un contrato multimillonario, le siguen más de 46 millones de personas en Instagram y ya sabe lo que es ganar LaLiga de España, una Copa del Rey y una Eurocopa.

El peso psicológico de la fama en pleno crecimiento

En diálogo con la revista Semana, la psicóloga Ferreiro habló del "peso psicológico" que se puede generar sobre un joven que adquiere tal nivel de notoriedad mientras al mismo tiempo se encuentra "construyendo su identidad".

Mathías Olivera y Lamine Yamal en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

"Muchos jóvenes como Lamine Yamal sienten que no tienen permiso para fallar y que su valor depende de seguir brillando", aseveró.

El futbolista español hizo su debut en el profesionalismo con apenas 15 años, en plena adolescencia, una etapa en la que cada persona comienza a descubrir quién es, y ese nivel de éxito deportivo llega acompañado por ciertos peligros, según la especialista: “Existe el riesgo de dejar de ser una persona para convertirse en un personaje”.

Siendo un jugador consolidado, a Lamine se le esfumó la posibilidad de ser como otros jóvenes de su edad, capaces de cometer errores y aprender de ellos, ya que su margen para equivocarse ahora es nulo.

Ferreiro relaciona esta situación que atraviesa la gran promesa del fútbol mundial con el concepto de "adultificación temprana", que se produce cuando una persona menor de edad y en plena etapa de formación "asume responsabilidades propias de los adultos antes de estar emocionalmente preparado".

La presión que sienten los jóvenes atletas por intentar ser perfectos

La psicóloga le indicó a la publicación citada que alrededor del 60 % de los jóvenes deportistas de élite tienen un alto grado de "perfeccionismo y autoexigencia", lo que deriva, según ella, en el sentimiento de que cualquier tipo de error puede arruinarlo todo. La psicología cataloga este problema como "perfeccionismo desadaptativo".

Si bien los aficionados del fútbol suelen ver por televisión los encantos y la fama que vienen con ser jugador profesional, en el fondo, muchos deportistas lidian con problemas de salud mental como ansiedad, depresión, miedo a fracasar, trastornos alimentarios, agotamiento extremo o síndrome del impostor, entre otros, indica Ferreiro.

Lamine Yamal, lamentándose luego de una jugada durante el Mundial 2026. Foto: AFP

El "terremoto emocional" de ganar millones de euros de la noche a la mañana

La especialista también ha puesto el foco sobre las consecuencias psicológicas que surgen al "pasar en pocos años de una vida normal a manejar cifras millonarias". Según ella, eso puede ser un "terremoto emocional" que lleva a lo que se conoce como "síndrome de la riqueza repentina", algo que lleva tiempo manejarse.

Uno de los efectos que surgen a raíz de este fenómeno es la "soledad emocional" de sentirse la única persona en la cumbre y comenzar a dudar de las intenciones de todos aquellos que la rodean. Ferreiro resumió ese sentimiento con una dura pregunta: "¿Me quieren por quien soy o por todo lo que represento?".

Lamine Yamal, tras ganar el Trofeo Kopa al mejor Sub 21 en la edición 2025 del Balón de Oro. Foto: AFP

Cómo lidiar con las críticas: el consejo de Cristiano Ronaldo a Lamine Yamal

Lamine Yamal tampoco ha estado exento de críticas y rumores acerca de su vida privada. Ante ello, una estrella mundial consagrada como Cristiano Ronaldo le envió un consejo claro: "Cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga de fútbol, si es tu intención", indicó el portugués, y agregó: "Si prestás atención a la crítica estás perdido, porque es normal, es tu trabajo".

CR7 también enfatizó la importancia de distinguir las críticas constructivas de las críticas "para matarte", y cerró con una contundente sugerencia: "Tenés que acostumbrarte lo más rápido posible".