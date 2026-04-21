Lamine Yamal, del premio a la polémica: la figura del Barça ganó el Laureus, pero su festejo divide opiniones

Con apenas 18 años, Lamine Yamal sigue acumulando logros a una velocidad poco habitual incluso para el fútbol de élite. Este lunes, el extremo del Barcelona fue distinguido como mejor deportista joven en los Premios Laureus, considerados como los “Oscar del deporte”, en una gala celebrada en Madrid que reunió a las principales figuras del mundo deportivo.

El reconocimiento no fue uno más: se trató de la primera edición de esa categoría, lo que convirtió al español en su primer ganador. Además, Yamal ya había sido premiado en 2025 como revelación del año, por lo que se transformó en el atleta más joven en conseguir dos Laureus en su carrera.

Sin embargo, más allá del galardón, lo que terminó generando conversación no fue su rendimiento en la cancha, sino la forma en la que eligió celebrarlo. Para ir a la ceremonia, el jugador del Barça tomó un jet privado y llegó vestido con un look que pudo no haber acompañado a la gala de la mejor manera: pantalones y camisa de jean con una remera negra. Cuando terminó la premiación, el futbolista regresó enseguida a Barcelona para concentrarse en el partido de su equipo ante Celta de Vigo este miércoles por LaLiga de España.

Festejo viral: lujo y comida rápida

Tras la gala, Yamal compartió en sus redes sociales imágenes de su regreso a Barcelona a bordo de un jet privado. En ellas se lo ve relajado, acompañado por amigos y con la estatuilla a su lado, pero también con un detalle que no pasó desapercibido: comida y gaseosa de McDonald's.

El joven futbolista optó por un menú de comida rápida —hamburguesas, nuggets y papas fritas— para cerrar una jornada de celebración, una escena que contrastó con el contexto de lujo del avión privado y con la exigencia habitual de la dieta de un deportista de elite. La imagen rápidamente se viralizó y generó reacciones encontradas: desde quienes valoraron la naturalidad del gesto, propia de un chico de su edad, hasta quienes cuestionaron la elección alimenticia en la antesala de compromisos deportivos.

Festejo polémico: Lamine Yamal en un jet privado comiendo comida rápida junto al trofeo del premio Laureus. Foto: @lamineyamal

Algunos comentarios en redes sociales y medios deportivos pusieron el foco en la responsabilidad de Yamal como figura pública. La crítica principal giró en torno a si un futbolista de élite, con partidos por delante y millones de jóvenes como referencia, debería mostrarse consumiendo este tipo de alimentos.

Otros, en cambio, defendieron que se trató de una celebración puntual tras un logro importante y que, dentro de una rutina profesional estricta, este tipo de elecciones no necesariamente afectan el rendimiento.

El contexto actual favorece a Yamal. A pesar de que Barcelona quedó eliminado ante Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League, Lamine fue sin dudas la figura de su equipo en la serie y está teniendo un crecimiento meteórico en su carrera posicionándose como una de las figuras del fútbol en la víspera al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El episodio deja una imagen que sintetiza el momento de Yamal: un futbolista que ya pertenece a la élite global, pero que todavía conserva gestos propios de su edad. Entre premios internacionales, viajes en avión privado y un pedido de comida rápida, el español se mueve entre ambos mundos con naturalidad.