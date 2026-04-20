El uruguayo Patricio Pacífico, a préstamo de Defensor en Barcelona, sufrió rotura de ligamento cruzado

Golpe duro para el uruguayo Patricio Pacífico: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y estará alrededor de nueve meses sin jugar, es decir que podría ser baja hasta 2027. La lesión se produjo durante el empate 1-1 del Barça Atlètic ante Olot y fue confirmada tras los estudios médicos realizados en la Ciutat Esportiva, según informó el medio catalán Sport.

El futbolista debió abandonar el campo antes del cierre del partido, con evidentes gestos de dolor y sin poder desplazarse por sus propios medios, lo que encendió la alarma en el cuerpo técnico que dirige el exfutbolista brasileño Juliano Belletti.

🎥 - Patricio Pacifico has suffered an injury in Barça Atlètic’s draw against UE Olot. pic.twitter.com/2EHPuII9QT — Barça Buzz (@Barca_Buzz) April 19, 2026

Las pruebas realizadas este lunes ratificaron el peor escenario, que lo marginará por un período prolongado de tiempo. Incluso más de lo que dura el contrato a préstamo que arreglaron Barcelona y Defensor Sporting, club en el que se formó como futbolista y dueño de su ficha.

"Contractualmente, el jugador tiene un seguro por el cual no podría volver lesionado. Se fue a préstamo por cinco meses, con una opción a compra de 3.000.000 euros", dijo una fuente del club violeta a Ovación al respecto.

Según medios españoles, Pacífico venía ganando protagonismo en el filial azulgrana y se había consolidado como una pieza importante desde su llegada en el último mercado de pases.

Incluso había tenido entrenamientos con el primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick en el primer equipo, respaldando el interés del club en ejecutar la opción de compra.

La lesión no solo lo deja fuera por el resto de la temporada, sino que también altera los planes del Barça Atlètic, que atraviesa una campaña marcada por múltiples problemas físicos en el plantel y complica al equipo en la recta final de la fase regular de la Segunda RFEF (cuarta división del sistema de ligas de fútbol español que contiene 90 equipos divididos en cinco grupos).

La carrera de Pacífico

Pacífico (20 años, generación 2006) es lateral izquierdo, pero también puede jugar como zaguero. Destaca por su impresionante físico (mide 1.88 metros) y por su capacidad para ganar duelos de todo tipo. Es nacido en el 2006 y debutó de la mano de Martín Varini en 2024.

Con el Tuerto disputó un total de 44 partidos en la Primera División e incluso anotó dos goles, sumando ya casi 3000 minutos en el equipo principal del violeta. En estos momentos, el defensa se está recuperando de un desgarro, pero ya está en la etapa final.

Con la selección uruguaya Sub 20 disputó 15 partidos y el Sudamericano de la categoría en enero de 2025, torneo en el que marcó el 2-0 ante Perú. Antes, con la Sub 17, había jugado otros 18 encuentros, en los que anotó un gol.