El entrenamiento mental se convirtió en una pieza clave para competir al máximo nivel en un Mundial

Mientras millones de personas siguen cada partido del Mundial con atención, observando tácticas, estadísticas, goles y errores, existe otro partido que ocurre en simultáneo y que rara vez aparece en las transmisiones: el que se juega dentro de la mente de los futbolistas.

Durante décadas se creyó que el rendimiento deportivo dependía principalmente del talento, la preparación física y el trabajo táctico. Sin embargo, el fútbol moderno ha demostrado que existe otro factor capaz de marcar diferencias decisivas en los momentos más importantes: la salud mental.

Hoy resulta cada vez más frecuente escuchar a futbolistas de élite hablar abiertamente sobre ansiedad, presión, terapia psicológica, mindfulness o entrenamiento mental. Lo que hace algunos años era considerado un tema privado o incluso tabú, forma parte actualmente de la preparación habitual de muchos deportistas profesionales.

Pensemos por un momento en lo que implica representar a tu país en un Mundial. Un futbolista puede pasar años preparándose para un torneo que se define en apenas unas semanas. Millones de personas observan cada movimiento. Los medios analizan cada decisión. Las redes sociales amplifican tanto los elogios como las críticas. Un error puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de minutos.

Desde el punto de vista psicológico, se trata de uno de los escenarios de mayor exigencia emocional que existen.

Foto: Mateo Vázquez

Fútbol mental

La presión no es un concepto abstracto. Tiene efectos concretos sobre el cerebro y el comportamiento. Cuando una persona percibe una situación como altamente amenazante o demandante, se activan mecanismos biológicos vinculados al estrés. Aumenta la liberación de cortisol y adrenalina, el ritmo cardíaco se acelera y el organismo se prepara para responder.

En cantidades moderadas, esta activación puede ser beneficiosa. Sin embargo, cuando supera ciertos niveles, comienza a interferir con funciones esenciales para el rendimiento deportivo.

La atención se dispersa. Aparecen pensamientos intrusivos. Se dificulta la toma de decisiones. Los movimientos pierden fluidez. En otras palabras, el jugador deja de responder de manera automática y comienza a pensar demasiado aquello que normalmente ejecutaría con naturalidad.

Por eso cada vez más futbolistas recurren a la terapia psicológica.

Contrariamente a algunos prejuicios todavía vigentes, la terapia no es únicamente una herramienta para abordar trastornos mentales o atravesar crisis personales. También puede ser un espacio de entrenamiento psicológico.

Así como un deportista fortalece sus músculos en el gimnasio, también puede desarrollar habilidades mentales que mejoren su desempeño.

La terapia permite trabajar aspectos como la gestión de la ansiedad, la tolerancia a la frustración, la regulación emocional, la autoconfianza, el manejo de la presión y la capacidad para recuperarse después de un error.

Porque en el deporte de alto rendimiento no gana quien nunca falla. Gana quien logra volver a enfocarse rápidamente después de equivocarse.

La neurociencia ha contribuido enormemente a comprender estos procesos. Sabemos que el cerebro es plástico, es decir, que puede modificarse a través de la experiencia y el entrenamiento. Esto significa que muchas habilidades mentales pueden fortalecerse del mismo modo que se entrena la resistencia física o la coordinación motora.

Una de las herramientas más utilizadas actualmente es la visualización.

Seguramente alguna vez vimos a un futbolista sentado en silencio antes de ingresar al campo de juego, o a algún golero debajo de su arco con los ojos cerrados, antes de que comience el partido. Lo que desde afuera parece un momento de concentración puede formar parte de una estrategia de entrenamiento mental.

Cuando una persona imagina con detalle una acción deportiva, determinadas áreas cerebrales se activan de manera similar a cuando la acción ocurre realmente. El cerebro comienza a ensayar posibles respuestas antes de que la situación aparezca en el partido.

Por eso muchos jugadores visualizan recorridos, remates, movimientos tácticos o incluso ejecuciones de penales.

No se trata de magia ni de pensamiento positivo. Se trata de preparar al cerebro para reconocer situaciones y responder con mayor eficacia cuando lleguen.

Algo similar ocurre con el mindfulness, una práctica que ha ganado presencia tanto en el deporte profesional como en otros ámbitos de alto rendimiento. El mindfulness consiste en entrenar la atención para permanecer en el momento presente. Puede parecer una habilidad simple, pero en el contexto de una competencia resulta extraordinariamente valiosa.

Un jugador puede quedar atrapado pensando en un error cometido diez minutos antes. También puede distraerse imaginando las consecuencias de una derrota o la posibilidad de quedar eliminado. En ambos casos, su atención abandona el presente.

El problema es que el fútbol siempre sucede ahora. La pelota no está en la jugada anterior ni en el resultado final. Está en el instante actual.

Ronald Araujo durante el entrenamiento con la selección de Uruguay en el Complejo Celeste. Foto: @Uruguay.

Mente presente

Por eso muchas selecciones y clubes incorporan ejercicios de atención plena dentro de sus rutinas de entrenamiento. El objetivo no es que los futbolistas dejen de sentir emociones, sino que aprendan a relacionarse de manera más saludable con ellas.

Sentir nervios antes de un partido importante es normal. Sentir miedo a equivocarse o presión frente a las críticas y las comparaciones, también. La diferencia está en qué hacemos con esas emociones cuando aparecen.

Quizás uno de los mejores ejemplos para entender la importancia de estos recursos sea la definición por penales.

Desde afuera solemos pensar que se trata de una cuestión de técnica. Sin embargo, quienes trabajan en psicología deportiva saben que los penales constituyen una prueba mental extraordinaria.

En pocos segundos confluyen presión social, expectativas, miedo al error y niveles muy elevados de activación fisiológica.

La diferencia entre convertir o fallar muchas veces no depende exclusivamente de la capacidad técnica, sino de la habilidad para gestionar lo que ocurre dentro de la propia mente.

Por eso detrás de las actuaciones que observamos durante un Mundial suele existir un trabajo silencioso que pocas veces recibe atención.

Psicólogos deportivos, neurocientíficos, entrenadores y cuerpos técnicos trabajan cada vez más de manera integrada para potenciar no solo el rendimiento físico de los jugadores, sino también sus recursos psicológicos.

El fútbol está cambiando. Y con él, también nuestra manera de entender el éxito deportivo. Hoy sabemos que entrenar la mente no es un lujo ni una moda pasajera. Es una necesidad.

Detrás de cada pase, de cada decisión y de cada penal ejecutado en un momento decisivo, existe un cerebro procesando información, regulando emociones y sosteniendo la atención bajo presión.

Al final de cuentas, los Mundiales no solamente se juegan con los pies. También se juegan con la cabeza.