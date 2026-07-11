La pregunta que mejora la comunicación en la pareja y otros hábitos para construir vínculos saludables

Las relaciones de pareja no se fortalecen únicamente con el paso del tiempo. Para psicólogos, terapeutas de pareja y especialistas en sexualidad, construir un vínculo sólido requiere desarrollar hábitos de comunicación, confianza y adaptación que evolucionen junto con las personas. Con esa premisa, The New York Times reunió una serie de recomendaciones de expertos para ayudar a las parejas a fortalecer su relación y afrontar los desafíos cotidianos.

El punto de partida de esta recopilación se basa en una conclusión respaldada por décadas de investigación: las relaciones cercanas son uno de los factores que más contribuyen al bienestar y la felicidad. Por eso, los especialistas coinciden en que una pareja saludable necesita cuidados constantes y no solo entusiasmo durante los primeros años.

Uno de los consejos consiste en no limitar las demostraciones de afecto a los conocidos "cinco lenguajes del amor". La psicóloga Nicole McNichols, profesora asociada de la Universidad de Washington y autora del libro You Could Be Having Better Sex, sostiene que cada pareja puede desarrollar formas únicas de expresar cariño.

En su caso, explica que su lenguaje del amor consiste en "hacer el tonto". Compartir bromas, apodos o momentos de humor fortalece la intimidad porque permite mostrar una versión más espontánea y auténtica de uno mismo. Según la especialista, esos códigos compartidos ayudan a consolidar el vínculo y generan una sensación de complicidad exclusiva de la pareja.

Pareja charlando Foto: Freepik

La profesora de la Harvard Business School Leslie John propone una modificación muy sencilla que puede enriquecer las conversaciones cotidianas. En lugar de preguntar "¿Cómo estás?", recomienda decir "¿Cómo te sentís?". Aunque parezca un cambio menor, esta formulación invita a respuestas menos automáticas y favorece conversaciones más profundas, ya que la otra persona necesita detenerse unos segundos para reflexionar sobre cómo se encuentra realmente.

Los expertos también aconsejan no abordar temas delicados de forma abrupta. Jefferson Fisher, autor del libro Discute menos, habla más, recomienda utilizar una "frase de aviso" antes de iniciar una conversación complicada. Expresiones como "Necesito hablar contigo sobre algo que me preocupa" o "¿Puedo desahogarme un momento?" preparan emocionalmente al otro y disminuyen la posibilidad de que interprete el diálogo como un ataque o una confrontación.

Pareja mirándose a los ojos. Foto: Freepik.

Otra de las recomendaciones consiste en preservar cierta independencia dentro de la relación. La terapeuta Lisa Marie Bobby considera que realizar actividades por separado —e incluso viajar sin la pareja en determinadas ocasiones— puede resultar beneficioso para ambos.

En la misma línea, la psicóloga Tracy Dalgleish cuestiona la idea de que una pareja saludable deba compartir absolutamente todo. Cada integrante necesita conservar espacios propios, amistades, intereses y experiencias personales que luego también enriquecen el vínculo.

Con base en El Tiempo/GDA