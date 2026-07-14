Mucho más que buena educación: qué esconde en la mente el hábito de agradecer por absolutamente todo

Decir "gracias" varias veces al día por gestos cotidianos, como sostener una puerta, prestar un objeto o responder un mensaje, suele interpretarse como una muestra de buena educación. Sin embargo, diferentes investigaciones en psicología indican que, en algunos casos, este comportamiento también puede revelar aspectos más profundos sobre la forma en que una persona percibe la ayuda y establece sus relaciones interpersonales.

Diversos enfoques de la psicología de la personalidad y de la teoría del apego sostienen que expresar gratitud de manera constante no siempre responde ún

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icamente a normas de cortesía. En determinadas personas, este hábito puede estar relacionado con la percepción de que el apoyo de los demás no está garantizado.

Desde esta perspectiva, agradecer con frecuencia representa mucho más que una costumbre social: puede ser la expresión de cómo cada individuo ha vivido el acompañamiento emocional, la disponibilidad afectiva y la disposición de otras personas para brindar ayuda a lo largo de su vida.

La teoría del apego y el significado de decir "gracias"

Una de las explicaciones más conocidas proviene de la teoría del apego, desarrollada por el psiquiatra y psicoanalista británico John Bowlby. Este modelo plantea que las primeras experiencias afectivas influyen en la forma en que las personas construyen sus vínculos y en las expectativas que desarrollan sobre la posibilidad de recibir apoyo cuando lo necesitan.

Como consecuencia, algunas personas pueden percibir cualquier gesto de ayuda —incluso cuando proviene de familiares, amigos o compañeros de trabajo— como algo especialmente valioso o inesperado. En esos casos, un acto cotidiano adquiere un fuerte significado emocional, ya que el cerebro lo interpreta como una señal de aceptación, conexión emocional y apoyo.

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La gratitud también cumple una función emocional

De acuerdo con la psicología, la gratitud desempeña un papel importante en la regulación emocional. Además de expresar reconocimiento hacia otra persona, ayuda a disminuir tensiones, fortalecer los vínculos y cerrar las interacciones de manera positiva.

No obstante, cuando el agradecimiento aparece de forma muy intensa o repetitiva, también puede convertirse en una estrategia, generalmente inconsciente, para reforzar la estabilidad de una relación y confirmar que el vínculo permanece sólido.

Esta interpretación coincide con los estudios de psicología positiva realizados por los investigadores Robert Emmons y Michael McCullough, publicados en 2003. Sus investigaciones concluyeron que la gratitud fortalece la conexión emocional, incrementa la percepción de apoyo y favorece relaciones sociales más sólidas y satisfactorias.

La sensibilidad al rechazo también puede influir

Otra explicación proviene del concepto de sensibilidad al rechazo, desarrollado por los psicólogos Geraldine Downey y Scott Feldman durante la década de 1990. Esta teoría sostiene que algunas personas tienden a anticipar señales de desaprobación, rechazo o distanciamiento. Como consecuencia, pueden expresar un agradecimiento más frecuente o efusivo como una manera de reducir la incertidumbre y reforzar la relación con los demás.

La reciprocidad social y la necesidad de devolver el gesto

El comportamiento también puede entenderse desde la teoría de la reciprocidad social, propuesta por el sociólogo Alvin Gouldner en 1960. Según este enfoque, las personas buscan mantener un equilibrio entre lo que ofrecen y lo que reciben dentro de sus relaciones. Cuando sienten que ese equilibrio puede alterarse, suelen expresar una gratitud más marcada como una forma simbólica de corresponder al gesto recibido.

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Agradecer mucho no es un problema psicológico

Los especialistas coinciden en que decir "gracias" con frecuencia no constituye un problema psicológico ni implica necesariamente la presencia de un trastorno.

Por el contrario, este comportamiento suele estar influenciado por la historia de vida, las experiencias afectivas, el estilo de apego, la personalidad y la forma en que cada persona aprendió a construir sus vínculos. En ese sentido, expresar gratitud de manera habitual puede ser tanto una manifestación de buena educación como un reflejo de la manera en que cada individuo experimenta la confianza, el apoyo y la seguridad en sus relaciones.