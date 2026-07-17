Edificio en Barcelona se iluminó con la palabra "campeones" antes de la final España-Argentina en el Mundial

Un video se viralizó después de que medios y cuentas en redes lo presentaran como una celebración anticipada de España antes de la final del Mundial. La Torre Agbar —como se conoce popularmente a la Torre Glòries, en Barcelona— fue iluminada con los colores de la bandera española y la palabra "campeones".

Las imágenes circularon principalmente por medios argentinos en X, Instagram y Facebook con mensajes que aseguran que en España ya se celebraba por anticipado una victoria en la final del Mundial contra Argentina.

"En España ya preparan los festejos", dice una de las publicaciones, que sitúa la escena en Barcelona en la previa del partido.

Otros usuarios respondieron que el vídeo es antiguo y que en realidad corresponde a 2024, cuando España ganó la Eurocopa. Una nota de la comunidad en X también afirma que el vídeo es falso porque fue grabado durante aquella celebración.

¿Por qué se iluminó la Torre Glòries con la palabra "campeones"?

La agencia de comunicación de la Torre Glòries confirmó que la iluminación corresponde a este 16 de julio. La fuente detalló a la agencia EFE que se trató de unas prueba técnicas que tuvieron una duración de "unos 15 - 20 minutos entre las 22 y las 22:30 horas" para validar el dispositivo previsto en caso de que España gane la final del Mundial.

"La iluminación de ayer formaba parte de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto", señaló el departamento de comunicación.

Asimismo, desde comunicación de la Torre Glòries también aseguraron que el edificio no se iluminó de esa forma en 2024 con motivo de la Eurocopa.

Jugadores de la selección de España festejan uno de sus goles ante Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: AFP

EFE