¿Argentina o España? Cuatro famosos uruguayos cuentan por quién hinchan en la final del Mundial

La espera está llegando a su fin. Este domingo, España y Argentina se enfrentarán en la gran final del Mundial y una de las dos selecciones levantará la Copa para escribir una nueva página en la historia del fútbol. En ese contexto, Sábado Show consultó a cuatro figuras del espectáculo y los medios uruguayos para conocer qué país prefieren que salga campeón. A continuación, las opiniones de Catalina Ferrand, Cintia Caballero, Richard Galeano y el dj El Máximo.

Catalina Ferrand - conductora

Cata Ferrand. Foto: Ignacio Sánchez

Argentina. Es imposible no querer que ganen con lo que veo del equipo: una maestría y un amor a la camiseta aniquilantes. Hay equipo dentro y fuera del vestuario. Yo lo vivo con diversión y adrenalina. Este Mundial fue malo para Uruguay, pero ha sido un evento deportivo espectacular.

Cintia Caballero - actriz

¡Uy, qué difícil! Tengo familia y amigos en los dos países, así que cualquier resultado me deja con alguien festejando. Las dos selecciones llegan en un momento impresionante: Argentina viene de ser campeona en Qatar, y España lleva más de dos años sin conocer la derrota. Y, sinceramente, me sorprende a mí misma acordarme de esos datos (risas). Pero la pregunta no es quién creo que va a ganar, sino quién quiero que gane. Y ahí me pesa el barrio, el vecino y el representante latinoamericano. Así que voy con Argentina, aunque eso signifique que nos alcancen con la cuarta estrella.

Richard Galeano - conductor

Richard Galeano, conductor de "Hacemos lo que podemos".

Si bien pensé y tenía la esperanza de que la final fuera la misma que en 2022 pero con el triunfo de Francia, luego de ver cómo ganó el equipo de Scaloni frente a Egipto, Suiza e Inglaterra, me gustaría que Argentina sea nuevamente campeón del Mundo. Los últimos partidos los ganó a huevo, se lo merecen.

El Máximo - Dj

Dj El Máximo.

Como Uruguay no está en carrera, el segundo lugar lo ocupa Argentina por el afecto al país y a su gente. Han demostrado tener lo que otras selecciones no tuvieron para ganar una copa del mundo. La actitud y la rebeldía en escenarios adversos emocionan a cualquier hincha del fútbol. Merecen ganar, y ver jugar a Messi es un poema.