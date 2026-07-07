Máximo Goñi y las versiones de su llegada a la dirección de radios públicas: "La decisión ya la tengo tomada"

La vacante en la dirección de Radiodifusión Nacional del Uruguay (Secan) tras la renuncia de Daniel Ayala el pasado 20 de febrero continúa generando fuertes expectativas en el ámbito mediático. Uno de los nombres que suena con más fuerza para asumir el cargo es el del relator y periodista Javier Máximo Goñi, quien en las últimas horas sumó una alta dosis de intriga a la definición de su futuro profesional.

Entrevistado desde Estados Unidos —donde se encuentra cubriendo el Mundial 2026— por el programa de streaming Hacemos lo que podemos (Undertake Media), Goñi reconoció que el ofrecimiento formal existe y que le genera un "altísimo grado de responsabilidad". Sin embargo, la gran revelación de la nota llegó hacia el cierre, cuando el periodista confesó que el misterio en torno a su respuesta ya no es tal, al menos a nivel personal.

"No es una decisión fácil. Yo ya la tengo tomada", disparó Goñi, sorprendiendo al conductor Richard Galeano. A pesar de la insistencia de este por saber si la respuesta se inclina hacia una aceptación o un rechazo, el relator prefirió mantener la cautela y condicionó el anuncio público a que se respeten ciertas condiciones conversadas previamente con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). "Espero que quien ofreció alguna posibilidad mantenga los criterios, y si no mantiene los criterios, que me los diga", advirtió de forma tajante.

Ante la repregunta de si, en caso de no asumir la dirección general de las cuatro emisoras del Estado (Radio Uruguay, Babel FM, Radio Cultura y Radio Clásica), existiría la alternativa de sumarse únicamente como relator de la grilla deportiva, Goñi se mostró drástico: "De pronto no agarro nada. Capaz que no", sentenció.

Javier Máximo Goñi.

La expectativa por la respuesta definitiva de Goñi se da en un contexto complejo para las radios públicas. La salida de Daniel Ayala, quien estuvo 36 años vinculado a la institución, se precipitó luego de que la presidenta del Secan, Érika Hoffman, y las autoridades del MEC rechazaran un pedido de incremento presupuestal del 15% para las emisoras.

Actualmente, la gestión de la división se encuentra temporalmente en manos de dos asesoras de la dirección saliente. Goñi ya adelantó que ha tenido un "estupendo" contacto con el equipo administrativo del organismo, pero su desembarco final dependerá de que se mantenga lo hablado una vez que concluya lo que denominó su "cápsula mundialista".