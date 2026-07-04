La molestia de Mario Bardanca con sus compañeros de transmisión en Canal 5: "Estoy bastante enojado con ustedes"

La transmisión de Canal 5 del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 dejó un intercambio al aire que no pasó inadvertido. El periodista Mario Bardanca cuestionó a sus compañeros de relato y comentarios por centrar el análisis exclusivamente en el rendimiento del seleccionado argentino y dejar en un segundo plano los méritos del conjunto africano.

El encuentro tiene un desarrollo mucho más equilibrado de lo que muchos esperaban y Cabo Verde logró igualar el marcador 1 a 1 , sorprendiendo a todos al llevar al partido al alargue. En el momento en que la selección africana hizo el gol de empate surgió el debate en la cabina de transmisión.

Tras el empate, el relator Santiago Castro y el comentarista José Carlos Álvarez de Ron analizaron la jugada poniendo el foco en una baja en el rendimiento de Argentina. Incluso, Castro recordó una observación que habría realizado el entrenador argentino, Lionel Scaloni, en el partido anterior frente a Jordania. Según señaló, pese a la victoria, el DT se había mostrado preocupado porque su equipo había quedado "abierto" en algunos pasajes del juego.

Sin embargo, Bardanca interrumpió esa línea de análisis y planteó otra mirada.

"¿Y Cabo Verde?", preguntó en plena transmisión, reclamando que también se destacara el trabajo del rival.

Minutos después fue todavía más explícito: "Estoy bastante enojado con ustedes. ¿Por qué el mérito del chico tiene que ser el demérito del grande?", lanzó, en defensa del desempeño del seleccionado africano.

Aunque coincidió parcialmente, Castro respondió justificando el enfoque del análisis. "Con la dimensión que tiene Argentina, si no se distrae un poco, ciertas cosas no pasan, como un gol. Ya le pasó con Jordania el otro día: se puso tranquilo, como aletargado", argumentó el relator.

Lionel Messi y Vozinha durante el cruce entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP fotos.

El intercambio volvió a repetirse más adelante, cuando Lionel Messi ejecutó un tiro libre que fue desviado por el arquero caboverdiano Vozinha.

Álvarez de Ron comentó entonces: "Messi pateó como un jugador de fútbol y no como Messi", en alusión a que el remate no tuvo la precisión habitual del capitán argentino.

La reflexión volvió a generar la reacción inmediata de Bardanca, quien insistió en valorar la actuación del guardameta rival. "Pero gran mérito de Vozinha, ¿por qué no mencionarlo?", retrucó.

El contrapunto reflejó dos formas distintas de interpretar un mismo partido: mientras algunos integrantes de la transmisión entendían que el desarrollo estaba marcado por un rendimiento por debajo de lo esperado de Argentina, Bardanca defendió la idea de que el buen desempeño de Cabo Verde también merecía ser destacado y no reducido únicamente a errores del favorito.