La emoción de Máximo Goñi tras la eliminación: "Es probable que sea mi último partido de Uruguay en un Mundial"

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los hinchas. También provocó un emotivo cierre de transmisión de Javier Máximo Goñi, el histórico relator que narró el partido frente a España para las radios públicas (Radio Uruguay y FM 94.7) y que dejó abierta la posibilidad de que haya sido su última cobertura de una Copa del Mundo con la selección.

Al finalizar la transmisión, Goñi sorprendió con un extenso editorial en el que mezcló emociones personales, un balance de su trayectoria y una fuerte crítica hacia la conducción del fútbol uruguayo en los últimos años.

"De pronto este es mi último campeonato del mundo. La biología, Dios, la vida dirán", expresó con la voz entrecortada. Luego dirigió un mensaje "a mis hijos, a mis nietos, a mis oyentes jóvenes y a la gente del interior del país", antes de afirmar que la eliminación era el desenlace de un proceso que, según su visión, comenzó hace varios años.

"Esto es el final de la crónica de una muerte anunciada. No se podía esperar otra cosa", sostuvo.

Para el relator, el punto de quiebre fue la intervención de la FIFA en la Asociación Uruguaya de Fútbol en 2018. Según afirmó, desde entonces el fútbol uruguayo perdió autonomía e institucionalidad.

Goñi cuestionó que los dirigentes de la AUF no hayan enfrentado esa situación y aseguró que la dirigencia terminó subordinándose a los organismos internacionales. "Hemos perdido personalidad", lamentó, al tiempo que pidió a las nuevas generaciones que no naturalicen ese tipo de procesos.

El relator Máximo Goñi en Topic. Foto: captura de pantalla de Youtube

El periodista también apuntó contra el peso que, a su entender, adquirieron los futbolistas dentro de la estructura del fútbol uruguayo.

"Los jugadores se creen los dueños del fútbol uruguayo", afirmó, aunque aclaró que reconoce las alegrías que le dieron al país y destacó que "son buenas personas". Sin embargo, consideró que esa influencia terminó condicionando decisiones trascendentes.

En ese sentido, volvió sobre la salida de Óscar Washington Tabárez en 2021, una determinación que, según sostuvo, fue impulsada por referentes del ambiente futbolístico.

Aunque reconoció que el ciclo del Maestro mostraba desgaste y que él mismo prefería un estilo de juego más ofensivo, defendió el legado del entrenador.

"Su organización, su metodología, cómo se adhirió el plantel y la familia al proyecto, fue una cosa absolutamente increíble", expresó.

Sobre el actual proceso encabezado por Marcelo Bielsa, Goñi evitó responsabilizar exclusivamente al entrenador argentino por el fracaso en el Mundial. "Es muy fácil pegarle a Bielsa. Tiene responsabilidad y mucha, pero el problema viene desde 2018 para adelante", señaló.

El relator reconoció que Bielsa "terminó entreverado, malhumorado y haciendo cambios tarde", aunque insistió en que el entrenador llegó a una estructura que, según él, ya arrastraba problemas profundos.