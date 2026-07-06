Famoso youtuber argentino le pidió "perdón" a Uruguay por haberse burlado de su eliminación en el Mundial
Tras el partido de Argentina y Cabo Verde, el creador de contenido Davoo Xeneize se mostró arrepentido de sus comentarios hacia Uruguay por el desempeño frente a la selección africana.
El creador de contenido argentino Davoo Xeneize sorprendió a su audiencia al pedir disculpas a Uruguay durante una de sus habituales transmisiones en vivo en las que comenta los partidos de la Copa del Mundo. Vestido con la camiseta de la selección argentina, el streamer reaccionó al empate entre Argentina y Cabo Verde y reconoció que había subestimado al conjunto africano.
"Perdón Uruguay por decir que tenían que ganarle sí o sí a Cabo Verde y empataron", expresó apenas finalizó el encuentro, en referencia a los comentarios que había realizado previamente sobre el desempeño de la selección uruguaya frente al combinado africano. El resultado entre Argentina y Cabo Verde llevó al influencer a replantear su análisis.
“Ahora, también empataron con Arabia Saudita...", acotó, pero al instante se volvió a retractar: "Bueno, puede pasar. Bueno, no sé. ¡Perdón Uruguay! ¡Perdón!”. En esa pausa cómplice, varios usuarios interpretaron que también estaba haciendo alusión a la histórica derrota de Argentina frente a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, un traspié que, pese a todo, no impidió que la selección albiceleste terminara consagrándose campeona del mundo.
Las declaraciones de Davoo Xeneize se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el tono de sus disculpas y el reconocimiento de que había sido apresurado al minimizar la dificultad que representa enfrentar a selecciones como Cabo Verde.
@djmorzauy davo pide perdón a Uruguay luego de no ganar en los 90 minutos igual que Uruguay, jugamos con el cuadro dividido, nos han echo los dos goles por errores nuestro... #davo #argentina #uruguay ♬ sonido original - Dj morza
Davoo Xeneize, cuyo nombre real es David Quint, es uno de los streamers y youtubers deportivos más populares de Argentina. Con apenas 23 años, ganó notoriedad por sus transmisiones en vivo dedicadas principalmente al fútbol, con especial seguimiento de Boca Juniors y de la selección argentina, además de analizar la actualidad deportiva con un estilo espontáneo y cercano que reúne a cientos de miles de espectadores en cada emisión. En Instagram, por ejemplo, reúne casi un millón y medio de seguidores.
-
Diego González analizó a distintos humoristas y apuntó a Maxi De la Cruz: "No me hace reír"
La desagradable pregunta de un periodista argentino a Álvaro Navia: "¿No te da vergüenza ser de Uruguay?"
La desopilante imitación de Marcelo Bielsa que hizo estallar de risa a Tinelli: "¡Dale de una vez!"
¿Quién es el responsable del fracaso de Uruguay en el Mundial? La opinión de Figueredo y otros tres periodistas
Ruglio contra Bielsa: de "le tiró un camión de tierra a los jugadores" a "hubo 10 o 12 mentiras en conferencia"
Tras la eliminación de Brasil, Gorzy sorprendió con un giro sobre el fracaso de Uruguay: "No es tan grave"
¿Encontraste un error?