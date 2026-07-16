El Rey Carlos III y Camila fueron a un bar "para ahogar penas" luego de la derrota de Inglaterra con Argentina

Luego de la derrota de Inglaterra contra Argentina el miércoles en la semifinal del Mundial 2026, el rey Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila fueron a un tradicional bar inglés.

Se sirvieron una pinta de cerveza en el pub Hall & Woodhouse Badger Brewery, ubicado en el condado sureño de Dorset, y antes de tomarla, el monarca bromeó: “Quizás sea un buen día para ahogar algunas penas”.

Sus dichos provocaron una sonora ovación y risas entre los presentes.

King Charles said it was may be ‘a good day to drown a few sorrows,’ a day after England's World Cup semi-final loss to Argentina https://t.co/uIqjF6DmQo pic.twitter.com/e886Xfz2Yk — Reuters (@Reuters) July 16, 2026

La cuenta de la familia real británica hizo un posteo en Instagram tras el partido: “Nuestro apoyo a Harry [Kane, el capitán inglés] y al equipo. Aunque hoy los Tres Leones laman sus heridas, siguen siendo el orgullo de una nación y van a volver a levantarse”, dice la publicación.

Por su parte, el príncipe heredero, William, expresó su tristeza por la eliminación de Inglaterra, que ahora deberá pelear por el tercer puesto ante Francia el sábado a las 18 horas.

“Devastados. Inglaterra, lo diste todo y estamos todos muy orgullosos. Gracias a todos en el campo y fuera de él, por un torneo increíble. La lucha y la creencia que mostraron nos inspiraron a todos. El equipo de Inglaterra más completo en un torneo. Mantengan la cabeza alta”, escribió William en X.

Gutted. England, you gave it everything and we are all so proud of you.



Thank you to everyone on and off the pitch, for an incredible tournament. The fight and belief you have shown has inspired us all. The most complete England team in a tournament. Hold your heads high 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



W https://t.co/PDBNEsuVfS — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 15, 2026

Con información de La Nación/GDA