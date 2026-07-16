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El Rey Carlos III y Camila fueron a un bar "para ahogar penas" luego de la derrota de Inglaterra con Argentina

El príncipe William, heredero del trono, también se refirió a la eliminación inglesa: "El equipo de Inglaterra más completo en un torneo. Mantengan la cabeza alta”, escribió en X.

El País
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16/07/2026, 18:49
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El rey Carlos III y Camila en el pub Hall & Woodhouse Badger Brewery.
El rey Carlos III y Camila en el pub Hall &amp; Woodhouse Badger Brewery.
Foto captura de video.

Luego de la derrota de Inglaterra contra Argentina el miércoles en la semifinal del Mundial 2026, el rey Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila fueron a un tradicional bar inglés.

Se sirvieron una pinta de cerveza en el pub Hall & Woodhouse Badger Brewery, ubicado en el condado sureño de Dorset, y antes de tomarla, el monarca bromeó: “Quizás sea un buen día para ahogar algunas penas”.

“Que España los aplaste como nosotros en las Malvinas”, dijo periodista inglés a la selección argentina

Sus dichos provocaron una sonora ovación y risas entre los presentes.

La cuenta de la familia real británica hizo un posteo en Instagram tras el partido: “Nuestro apoyo a Harry [Kane, el capitán inglés] y al equipo. Aunque hoy los Tres Leones laman sus heridas, siguen siendo el orgullo de una nación y van a volver a levantarse”, dice la publicación.

Por su parte, el príncipe heredero, William, expresó su tristeza por la eliminación de Inglaterra, que ahora deberá pelear por el tercer puesto ante Francia el sábado a las 18 horas.

“Devastados. Inglaterra, lo diste todo y estamos todos muy orgullosos. Gracias a todos en el campo y fuera de él, por un torneo increíble. La lucha y la creencia que mostraron nos inspiraron a todos. El equipo de Inglaterra más completo en un torneo. Mantengan la cabeza alta”, escribió William en X.

Con información de La Nación/GDA

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