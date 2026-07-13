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Rubén Rada visitó un streaming argentino y habló de la rivalidad con el país vecino: "Ahora nos ganan siempre"

El músico fue entrevistado en el canal Gelatina, donde repasó su carrera y reflexionó sobre el histórico vínculo entre Uruguay y Argentina: "Tenemos que ser mejores que dos gigantes"

El País
El País
13/07/2026, 20:55
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Rada en Gelatina.
Rada en Gelatina.

Rubén Rada pasó por el streaming argentino Gelatina, donde el periodista Nicolás Guthmann lo entrevistó sobre varios aspectos de su carrera artística y sobre la histórica rivalidad entre los países del Río de la Plata. La conversación giró hacia ese vínculo cuando el conductor le comentó que era "el único uruguayo que quiere que gane Argentina". A partir de esa observación, el músico reflexionó sobre la forma en que los uruguayos miran al país vecino.

"Los uruguayos somos un país pequeño entre Argentina y Brasil, tenemos que ser mejores que esos dos gigantes. Hacemos de todo para llegar a Argentina. Un artista uruguayo puede triunfar en Uruguay, pero si quiere recorrer América Latina tiene que pasar por Argentina. Viene a ser como el Canal de Panamá. Pasás por acá y después pasás a Bolivia, Perú, Venezuela", señaló como ejemplo.

Guthmann le preguntó si en Uruguay "hay resistencia a apoyar a Argentina para defender lo propio", pero Rada marcó que esa rivalidad se concentra principalmente en el plano futbolístico y la definió como una "pelea de boliche". "No me quiero meter en algo que es muy tonto, pero en el fútbol los partidos rioplatenses siempre fueron a muerte. Ahora Argentina va al estadio, nos ganan siempre, y no hay lío. Sí en la Copa América, ahí la cosa es más salvaje", continuó.

Rada
Ruben Rada durante su show en Canelones Suena Bien, el 31 de enero de 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

En ese sentido, vinculó esa competencia con la disputa histórica por el liderazgo en el palmarés de la Copa América. "Uruguay tiene 15 y Argentina 16, entonces si Argentina gana otro campeonato, Uruguay tiene que remar más. Es lo que Uruguay no quiere, quiere decir que tiene los mismos campeonatos que ustedes", afirmó.

La desagradable pregunta de un periodista argentino a Álvaro Navia: "¿No te da vergüenza ser de Uruguay?"

Rada reconoció que hay "hay uruguayos que dicen 'ojalá que no gane argentina'", pero mantuvo distancia de esa mirada y destacó el papel que históricamente tuvo Argentina como plataforma para la proyección internacional de los artistas uruguayos.

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