El emotivo mensaje de Mbappé para Deschamps antes de su último partido con la selección de Francia

Didier Deschamps dirigirá este sábado su último partido al frente de la selección de Francia y, a pocas horas del encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026 frente a Inglaterra, recibió una emotiva despedida pública de Kylian Mbappé.

El capitán francés utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al entrenador que condujo a Les Bleus durante más de 14 años y con quien compartió algunos de los momentos más importantes de su carrera internacional.

“Hoy es tu último baile”, escribió Mbappé al comienzo de una publicación que rápidamente se volvió viral entre los hinchas franceses.

El delantero del Real Madrid lamentó que la selección no pudiera darle una despedida ideal al histórico entrenador, luego de la derrota 2-0 ante España en las semifinales del Mundial.

“Tú, que nos diste tanto. Deberíamos haberte ofrecido un final mejor, pero fallamos”, expresó.

Deschamps asumió el cargo en 2012 y se convirtió en uno de los técnicos más exitosos de la historia del fútbol francés. Bajo su conducción, Francia conquistó el Mundial de Rusia 2018, ganó la Liga de Naciones 2021 y alcanzó además las finales de la Eurocopa 2016 y del Mundial de Qatar 2022.

Mbappé destacó especialmente el papel que tuvo el entrenador en la reconstrucción de la selección tras años difíciles. “Es muy difícil expresar con palabras lo que aportaste durante más de 14 años, fuiste una figura tan importante en el resurgimiento de este equipo”, señaló.

El atacante también defendió el legado de Deschamps ante las críticas que recibió durante distintas etapas de su ciclo. “La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de eso”, escribió.

La relación entre ambos fue una de las más importantes de la última década en el fútbol francés. Deschamps hizo debutar a Mbappé en la selección mayor en 2017 y juntos protagonizaron una de las etapas más exitosas de la historia de los Bleus.

“Gracias por darme la oportunidad de representar a mi país en el escenario más importante durante tantos años”, agregó el delantero, quien buscará este sábado quedarse con la Bota de Oro del Mundial, ya que comparte el puesto de goleadores del torneo con ocho tantos.

Francia enfrentará a Inglaterra desde las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami para definir el tercer puesto del Mundial. Más allá del resultado, el partido quedará marcado por la despedida de Deschamps, una de las grandes leyendas del fútbol francés y el entrenador que lideró una era inolvidable para su selección.