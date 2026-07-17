Fuerte polémica con la influencer uruguaya Alaska que ahora alienta a Argentina: "Se cambió por likes"

La influencer uruguaya Alaska volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por sus habituales contenidos de viajes o humor, sino por una decisión futbolera que dividió a sus seguidores. Tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, la creadora de contenido eligió apoyar a la selección argentina y lo hizo sin medias tintas: asistió a la semifinal ante Inglaterra con la camiseta albiceleste, cantó con los hinchas, tocó el bombo y celebró la clasificación a la final como una fanática más.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en Instagram y TikTok. Mientras miles de usuarios argentinos la recibieron con entusiasmo e incluso bromearon con "nacionalizarla", una parte importante de sus seguidores uruguayos reaccionó con dureza y la acusó de abandonar a la Celeste para conseguir mayor repercusión en redes sociales.

"Uno muere con su selección... No se pone otra camiseta", escribió un usuario. "¿Traicionó a su patria por likes? Tristísimo y lamentable", comentó otro. También aparecieron mensajes como "No eres tan uruguaya que digamos" y "Hace tres doritos decía que no se la podía poner y ahora no se la puede sacar".

Del otro lado del Río de la Plata, los comentarios fueron muy distintos. "Te bautizo argentina, hermanita", "Ya ningún uruguayo te sigue, somos todos argentinos" o "Te perdonamos", fueron algunas de las respuestas que celebraron su entusiasmo por la Scaloneta. Otros bromearon que la joven (cuyo nombre real es Gimena Sauchenco) debería cambiar su nombre de redes sociales por Ushuaia.

La respuesta de Alaska a la controversia

Lejos de intentar bajar el perfil a la controversia, Alaska redobló la apuesta en sus historias de Instagram.

Reconoció que durante mucho tiempo evitó ponerse la camiseta argentina, pero sostuvo que terminó entregándose al clima que rodea al equipo campeón del mundo.

"Normalmente me la hubiera sacado porque me hago la dura, pero ya me vieron cantando. Estuve prácticamente dirigiendo la batuta entre los bombos. Lo que más disfruto del fútbol son estas cosas, más allá de lo que pasa dentro de la cancha", expresó.

Y añadió una frase que alimentó todavía más el debate: "Al que le duela verme con esa, que la sigan llorando. Mañana somos todos Argentina porque jamás hincho por un europeo y menos por los ingleses", dijo en la previa de la semifinal que fue triunfo de la albiceleste.

La influencer también recordó que acompañó a la selección argentina durante Qatar 2022 y que muchos hinchas la consideran una "cábala" por haber estado presente en buena parte de los encuentros del equipo de Lionel Messi.

El dilema de Alaska antes de la final

Con Argentina instalada en la definición del Mundial, Alaska enfrenta ahora otro debate, esta vez más práctico que futbolero.

Según contó en sus redes sociales, tiene dos alternativas: viajar a Nueva York para vivir el ambiente de la final desde las inmediaciones del estadio, aunque sin poder ingresar por el altísimo precio de las entradas, o regresar a Buenos Aires, ciudad donde reside desde hace más de un año, para ver el partido junto a los hinchas argentinos y participar de los eventuales festejos.

"No tengo un peso. No sé cómo voy a pagar el alquiler y las expensas cuando vuelva. Ya lo di todo, vine por mi cuenta y no hay más plata", confesó entre risas.

La influencer recordó además que ya tuvo la posibilidad de presenciar una final de Argentina y calificó aquella experiencia como "uno de los recuerdos más lindos" de su vida. Sin embargo, explicó que siempre le quedó la curiosidad de vivir una consagración desde las calles de Buenos Aires.

"Siento que esta vez me tocó llegar hasta acá y capaz que ahora me toca vivirlo en el Obelisco", comentó.