Así fue la ceremonia de clausura del Mundial 2026: shows de Post Malone y IShow Speed, y ausencias inesperadas

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 arrancó este domingo con un espectáculo pensado para transformar el partido decisivo entre Argentina y España en un evento de alcance global. Una hora y media antes del inicio del encuentro, el estadio Nueva York Nueva Jersey abrió paso a la ceremonia de clausura, un show que combinó música, entretenimiento y homenajes para ponerle punto final a los 39 días de competencia.

La ceremonia comenzó a las 14.40 con una puesta en escena que repasó el recorrido del torneo y celebró a Estados UInidoas mediante un despliegue de música y coreografías sobre el campo de juego. Miles de voluntarios participaron de una producción diseñada para exhibir algunos de los principales símbolos de la Copa del Mundo antes de darle lugar a los artistas invitados.

Uno de los primeros en aparecer fue el popular creador de contenido IShowSpeed, quien interpretó "Champions" en un segmento dedicado a distintos íconos de Nueva York, entre ellos el Empire State y la Estatua de la Libertad.

El gran protagonista de la ceremonia fue Post Malone, quien encabezó el segmento musical con un repaso por algunos de los dos éxitos de su carrera: "Chrome Heartbreaker" y "Sunflower", para la que contó con la participación de Swae Lee.

Si bien la FIFA había anunciado la presencia de figuras como Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Tom Cruise, ninguno de ellos participó de la ceremonia de clausura. Hasta el momento, la organización tampoco informó si Cruise tendrá alguna intervención más adelante en la previa de la final.

Pausini, sin embargo, confirmó durante una entrevista en la alfombra roja que interpretará “Desire”, el himno oficial del Mundial de Clubes 2025, y que cantará su parte en español antes del inicio del partido. Aún no se informó el horario exacto de esa presentación. Lo cierto es que, cuando tenga lugar, ya no será sobre el campo de juego: el escenario fue retirado apenas terminó el espectáculo y los jugadores están a punto de salir a realizar la entrada en calor.

🤯🚨 SPEED ACABA DE INTERPRETAR SU CANCIÓN DEL MUNDIAL “CHAMPIONS” EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO. pic.twitter.com/Ngl7KMqePP — Piojismo (@Piojismo1906) July 19, 2026

La actividad, sin embargo, todavía está lejos de terminar. Tras la ceremonia de clausura llegará uno de los momentos más solemnes de la jornada: la interpretación de los himnos nacionales. María Becerra será la encargada de cantar el Himno Nacional Argentino, mientras que España escuchará la Marcha Real antes del inicio del encuentro.

Luego comenzará la final entre Argentina y España, programada para las 16.00 de Uruguay. Y durante el descanso llegará otra de las grandes novedades del torneo: el primer espectáculo de entretiempo en la historia de los mundiales, con actuaciones de Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, además de otros artistas invitados. Así, la definición de la Copa del Mundo combinará fútbol y música en una producción sin precedentes para el certamen.