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El País Ovación Mundial Show Mundial

El video que muestra a María Becerra ensayando el himno para la final del Mundial entre Argentina y España

TyC Sports mostró en vivo la prueba de sonido de María Becerra en el estadio y confirmó que la cantante interpretará el himno argentino antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España hoy.

El País
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19/07/2026, 11:35
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María Becerra ensayando el himno argentino en la previa de la final del Mundial.
María Becerra ensayando el himno argentino en la previa de la final del Mundial.

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, finalmente se confirmó quién interpretará el himno nacional argentino en la previa del partido. María Becerra será la encargada de cantar antes del encuentro decisivo que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La confirmación llegó minutos después de las 11.00, cuando el canal argentino TyC Sports mostró en su transmisión desde el estadio imágenes de la prueba de sonido de la ceremonia previa al partido que se jugará a las 16.00 de Uruguay.

En ellas se observa a la cantante argentina sobre el campo de juego mientras interpreta el himno argentino frente al equipo técnico encargado del espectáculo. Poco después, además, comenzó a circular un video de ese ensayo, que terminó por despejar las dudas sobre su participación.

La presencia de Becerra había sido objeto de especulaciones durante las últimas horas. Aunque la FIFA nunca realizó un anuncio oficial, distintos medios argentinos habían anticipado que sería la elegida para ese momento, una versión que cobró fuerza luego de que la artista modificara el horario de su presentación en el festival Bigsound de España para poder viajar a Estados Unidos.

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La propia cantante también había alimentado las expectativas con una publicación en sus redes sociales. Desde un avión privado compartió una fotografía junto a la pelota oficial del Mundial y una camiseta de la selección argentina, acompañada por la palabra "Yendo", un mensaje que muchos interpretaron como una pista de su participación en la final.

Más allá de la ceremonia oficial, Becerra ya tenía una presentación confirmada para este domingo. La artista integra el espectáculo especial que Telemundo preparó como previa de la final del Mundial, un evento musical que reúne a figuras como Yami Safdie, Olga Tañón, Melody, Gente de Zona, Howie D y Ozuna.

Con esta participación, María Becerra sumará un nuevo hito a su carrera internacional. La cantante será la voz del himno argentino en la antesala del partido que definirá al campeón del Mundial 2026, frente a millones de espectadores en todo el mundo y en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.

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