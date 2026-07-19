¿María Becerra cantará el himno argentino en la final del Mundial? La foto y el dato que alimentan los rumores

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio a las 16.00, hora de Uruguay, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, distintos medios argentinos aseguran que María Becerra será la encargada de interpretar el himno nacional argentino durante la ceremonia previa al partido.

Las versiones cobraron fuerza el sábado, cuando la artista modificó sobre la marcha su agenda en España. La cantante de "Qué más pues?", "Corazón vacío" y "Automático" tenía previsto actuar en el Festival Bigsound, en Pontevedra, pero la organización adelantó varias horas el horario de su show "por motivos de agenda", un cambio que le permitió emprender viaje hacia Estados Unidos antes de la definición del campeonato.

Poco después, la propia cantante alimentó las especulaciones con una historia en Instagram. "Yendo", escribió junto a una imagen tomada a bordo de un avión privado. En la foto aparece recostada mientras sostiene la Trionda, la pelota oficial del Mundial, con una camiseta de la selección argentina a su lado.

Como música del posteo eligió "La Cuarta Estrella", la canción de Palmito inspirada en "No me arrepiento de este amor", de Gilda, convertida en uno de los himnos de los festejos argentinos tras la conquista de Qatar 2022.

A esos indicios se sumaron versiones difundidas por periodistas argentinos que siguen la cobertura desde Nueva Jersey. Incluso, durante una transmisión desde el MetLife Stadium, un cronista de la TV Pública argentina aseguró haber escuchado a Becerra durante una prueba de sonido, un comentario que terminó de reforzar las versiones sobre su presencia en la ceremonia previa a la final.

Maria Becerra viaja a Nueva York. Foto: Captura de Instagram.

La posibilidad de que "La Nena de Argentina" fuera la elegida había generado especulaciones durante toda la semana. Entre los nombres que circularon como posibles intérpretes del himno también aparecieron Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel, Diego Torres, Abel Pintos y Andrés Calamaro, aunque hasta el momento la organización del Mundial no confirmó oficialmente quién estará a cargo de la interpretación.

Más allá de la ceremonia oficial, María Becerra sí tiene una participación confirmada en la jornada. La cantante integra el line-up del espectáculo especial que el canal Telemundo preparó como antesala de la final y que formará parte de su cobertura Cubriendo el Mundial.

El especial se realizará en vivo desde Nueva York y reunirá a varios artistas internacionales en las horas previas al encuentro entre Argentina y España. Además de Becerra, también participará Yami Safdie como representante argentina, junto a Olga Tañón, Melody, Gente de Zona, Howie D y Ozuna. Según adelantó la cadena estadounidense, se tratará de "un show especial desde lo más alto de la Gran Manzana", pensado para acompañar la cobertura de uno de los partidos más esperados del año.