Messi sobre la icónica foto de cuando bañó a Yamal: “Que hoy estemos los dos en la final es simplemente la vida"

Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026, que se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. El choque será la primera vez que se vean frente a frente en un campo de juego Lionel Messi y Lamine Yamal, la joven promesa del fútbol mundial que se considera como el sucesor del rosarino. No será, no obstante, la primera vez que la vida cruza sus caminos, y prueba de ello es la foto de Messi, cuando jugaba en Barcelona, bañando a Lamine Yamal que ha causado furor en las horas previas al partido que definirá al próximo campeón del mundo.

La curiosa imagen que dio la vuelta al mundo fue tomada en 2007, cuando Messi estaba llamado a ser la próxima gran figura del fútbol, como hoy le ocurre al español de 19 años. Messi se pronunció sobre esto en el Fanatics Fest, evento organizado por la FIFA para los hinchas y lo primero que hizo ante la consulta por aquel episodio fue elogiar al español.

Lionel Messi junto a Lamine Yamal bebé. Foto: Joan Monfort (Fundación del Barça)

"Lamine es un grandísimo jugador, el cuál seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo, y siempre quiero que le vaya bien. Es un referente mundial, con 19 años, tiene toda la carerra por delante, y una gran oportunidad de conseguir algo histórico. Intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez", expresó.

"Lo de la foto es una locura, porque es la vida, me la hice cuando él era bebé. Que hoy estemos los dos en una Copa del Mundo, es simplemente la vida", opinó la Pulga sobre la foto.

DIBU TODOTERRENO



El arquero de la Scaloneta le traduce en directo la pregunta de Tom Brady a Lionel Messi sobre Lamine Yamal y la histórica foto donde lo bañaba de niño.#MundialEnDsports #DSPORTSNoticiasLite Tarde#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nOSL8N7iGU — DSPORTS (@DSports) July 17, 2026

Por último, también se refirió al próximo rival con mucho respeto. "España no es solo Lamine, tiene grandísimos jugadores, un gran juego, pero nosotros tenemos nuestras armas también", concluyó.