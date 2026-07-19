Evitta Luna debutará en el Carnaval 2027 con una histórica murga que vuelve tras 38 años y suma figuras de la TV

La actriz y humorista uruguaya Evitta Luna dará un paso inesperado en su carrera: en 2027 debutará como integrante de la murga La Justa, conjunto que prepara su regreso al Concurso Oficial de Carnaval tras 38 años de ausencia.

La noticia fue confirmada este viernes por la propia murga a través de un video publicado en redes sociales, donde la artista oficializó una incorporación que desde hace semanas era motivo de especulación entre los carnavaleros.

En el video, la actriz de las series Amor animal (Prime Video) y Carísima (Netflix) aparece sentada en la platea del Teatro de Verano y comienza con una frase que juega con las versiones que circulaban desde hacía tiempo. "Los rumores son ciertos", dice. Tras una pausa, remata con una broma: "Me hice las tetas". Inmediatamente aclara entre risas: "No, mentira", y hace el anuncio definitivo: "Nos vemos en La Justa 2027".

Aunque la confirmación llegó este viernes, la posibilidad de que Luna se sumara a la murga venía comentándose desde fines de mayo, cuando el ciclo radial Carnaval del Futuro adelantó la información. De ahí la referencia de la actriz al comienzo del video, que rápidamente comenzó a circular entre seguidores del carnaval y del streaming.

En los últimos años, Evitta Luna se consolidó como una de las figuras uruguayas de mayor crecimiento en el entretenimiento digital. Tras integrar en 2025 el programa Soñé que volaba, del canal argentino Olga, este año se incorporó a Luzu TV, uno de los proyectos de streaming más exitosos de la región, donde continúa desarrollando su faceta como humorista, actriz y conductora.

Su desembarco coincide con una etapa de reconstrucción para La Justa, una murga histórica que busca volver al Concurso Oficial luego de casi cuatro décadas. Con ese objetivo, el conjunto comenzó a conformar un elenco de figuras reconocidas dentro y fuera del carnaval.

Los primeros nombres se conocieron en mayo. Entre ellos aparecen Christian Font, conductor de La mañana en casa (Canal 10), quien volverá a actuar en Carnaval luego de una larga ausencia, y Gastón "Rusito" González, conductor de Vamo Arriba (Canal 4), que se sumará a la murga tras varios años vinculado a los parodistas. El plantel también incluirá al pianista Martín Angiolini y al cantautor Diego González.