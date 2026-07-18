Marcelo Tinelli reveló la verdad sobre su relación con Xuxa en los '90: "Pensé que sería la mamá de mis hijos"

Marcelo Tinelli repasó algunos de los momentos más recordados de su etapa al frente de VideoMatch y sorprendió al revelar que aún se arrepiente de no haber avanzado sentimentalmente con dos de las artistas internacionales que pasaron por el histórico programa: Xuxa y Thalía.

Durante una emisión de Infobae Mundial, el conductor fue consultado por una antigua confesión en la que aseguró que había imaginado a la brasileña Xuxa como la madre de sus hijos.

"Sí, lo dije. Me imaginé que Xuxa podía ser la mamá de mis hijos. Estuve cerca, pero no concreté", recordó entre risas.

La conversación continuó cuando uno de los panelistas le mencionó a Thalía, otra de las grandes figuras que visitó VideoMatch en los años de mayor éxito del ciclo. Tinelli admitió que también lamenta no haber dado un paso más en aquella oportunidad.

"Con Thalía me tendría que haber animado, pero me quedé tenso. Me imaginé a Xuxa como la madre de mis hijos, pero no se dio por diferentes motivos", comentó con humor.

El conductor recordó entonces la visita que la cantante y actriz mexicana realizó al programa para promocionar una de las telenovelas que protagonizaba. Al volver a ver las imágenes, reconoció que hoy interpreta de otra manera aquel encuentro.

"Cuando vi nuevamente el video pensé: 'Qué quedado fui'. Mis hijas me preguntaron si alguna vez había salido con Thalía. Les dije que no, aunque me hubiera encantado. Me paralicé cuando la vi", confesó.

🟠 "YO PENSÉ QUE XUXA IBA A SER LA MADRE DE MIS HIJOS"



Marcelo Tinelli recordó el amor que sentía por la conductora brasileña.



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En el archivo emitido durante el programa puede verse a Thalía saludándolo con entusiasmo y diciéndole: "Contentísima, emocionada. Buenas noches. Qué guapo estás". Ese intercambio desató las bromas del panel, que insinuó que el conductor había desaprovechado una clara señal de interés.

Lejos de esquivar el tema, Tinelli siguió el juego y apeló a una metáfora futbolera para describir su actitud. "Siento que fui el técnico inglés: me metí todo atrás. Hoy veo ese momento y pienso que me quedé", expresó entre carcajadas.

Consultado sobre si ya conocía a la artista antes de aquella visita, explicó que el vínculo era exclusivamente profesional y que ella le comentaba que seguía la telenovela que por entonces emitía Telefe.

En el tramo final de la charla también surgió el nombre de Milett Figueroa, su expareja peruana. Tinelli aclaró que fue su única novia extranjera y explicó que recientemente volvieron a conversar, aunque evitó profundizar sobre la relación y desvió nuevamente el tema hacia la anécdota con Thalía.

Las confesiones despertaron la nostalgia de los seguidores de VideoMatch, un programa que durante los años 90 y comienzos de los 2000 recibió a decenas de figuras internacionales, entre ellas Ricky Martin, Bon Jovi, Brian May, Xuxa y Thalía, en una de las épocas de mayor popularidad de la televisión argentina.