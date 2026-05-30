Madonna confesó quién fue el mejor amante de su vida y reactivó una de las grandes leyendas de los años 90

Madonna volvió a convertirse en noticia por una confesión sobre su vida sentimental. Durante una entrevista realizada para promocionar Confessions II, su próximo álbum, la cantante aceptó responder una pregunta incómoda: quién había sido el mejor amante de su vida.

La artista participaba de una conversación junto al dramaturgo Jeremy O. Harris, el artista Bob The Drag Queen, la bailarina Ivy Mugler, el diseñador Raul Lopez y el periodista Marcello Gutierrez cuando el intercambio derivó hacia terrenos más personales. Allí, la Reina del Pop decidió sumarse al juego.

Antes de responder, sin embargo, puso una condición. “Solo voy a nombrar a gente muerta”, aclaró de forma tajante. La frase provocó risas entre los presentes y preparó el terreno para una revelación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Entonces se inclinó hacia adelante y, casi en un susurro, dio el nombre: John F. Kennedy Jr.

La reacción fue inmediata. Entre exclamaciones y carcajadas, Lopez agregó un comentario que elevó todavía más la temperatura de la conversación. “Todo el mundo dice que tenía un miembro increíble y que era un gran amante”, afirmó. Madonna respondió con un gesto cómplice y un breve “Mmm hmm”, sin ofrecer más detalles.

La declaración volvió a poner el foco sobre una de las figuras más fascinantes de la cultura estadounidense de finales del siglo XX. Hijo del presidente John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy Onassis, JFK Jr. fue durante años uno de los personajes más observados por la prensa internacional. Su combinación de apellido ilustre, exposición mediática, atractivo físico y vida social intensa lo convirtió en una celebridad mucho antes de la era de las redes sociales.

Madonna y John Kennedy Jr.

El interés por su figura resurgió recientemente a partir del estreno de Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, una serie que reconstruye la historia de amor entre el empresario y su esposa, fallecidos en un accidente aéreo en 1999. A raíz de esa producción, varias mujeres vinculadas sentimentalmente con Kennedy volvieron a recordar públicamente sus experiencias junto a él.

Entre ellas estuvo Brooke Shields, quien relató que mantuvo un breve romance con JFK Jr. cuando ambos eran jóvenes. En distintas entrevistas recordó que estaba profundamente atraída por él y aseguró que compartieron “el mejor beso” de su vida. Según explicó, el magnetismo de Kennedy estaba ligado tanto a su carisma como a una combinación de confianza y vulnerabilidad que resultaba especialmente atractiva.

Otra figura que volvió a quedar asociada públicamente al heredero Kennedy fue Daryl Hannah. La actriz mantuvo una relación con él a comienzos de los años 90 y recientemente cuestionó duramente la serie televisiva. En un artículo publicado en The New York Times, acusó a la producción de retratarla de manera falsa y misógina.

Incluso reapareció una vieja anécdota vinculada a Xuxa. Según recordó recientemente la prensa brasileña, la conductora tuvo una cita con Kennedy en Nueva York durante la Navidad de 1991. Aunque el encuentro parecía prometedor, la historia no prosperó y ambos terminaron alejándose poco tiempo después.

Más de 25 años después de su muerte, JFK Jr. continúa ocupando un lugar singular en el imaginario popular. La confesión de Madonna no hizo más que reforzar el mito alrededor de una figura cuya vida sigue despertando interés décadas después de su desaparición.

La Nación/GDA