Miles de argentinos desbordaron el Times Square con un "banderazo" en la previa de la final del Mundial 2026

La mañana del sábado en Nueva York arrancó lluviosa y con tormentas eléctricas que se hicieron fuertes durante gran parte del día. Los argentinos que residen en esta área de Estados Unidos, a los que se les unieron miles llegados desde otros puntos de este país y también desde Argentina, igualmente salieron a cumplir con el rito previo a cada partido de la selección albiceleste.

Miles de hinchas empezaron a convocarse en Times Square. La intersección de Broadway, la séptima avenida y la calle 46 se fue poblando de camisetas celestes y blancas desde las tres de la tarde. Casi tres horas después la policía tuvo que vallar los accesos por las calles adyacentes, aunque fue imposible contener a la marea humana que entraba y salía del lugar.

Hinchas argentinos en el Times Square, Nueva York, previo a la final del Mundial 2026, el18 de julio de 2026. OLGA FEDOROVA/EFE

Bombos, redoblantes, camisetas de Lionel Messi y heladeritas con hielo y fernet transformaron el paisaje de una de las esquinas más transitadas de Nueva York. Varias de las pantallas luminosas gigantes también incluyeron avisos con los campeones del mundo y banderas argentinas.

“El que no salta es un inglés” y “mañana cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar” fueron los temas más escuchados.

🇦🇷 Argentina fans have been building up to tonight’s World Cup Final with a huge banderazo in the pouring rain at Times Square, New York City! pic.twitter.com/alSB9ZE9dG — 📚 Tears at La Bombonera/Dame Bola (@BomboneraTears) July 19, 2026

Turistas y neutrales sacaron sus celulares para grabar una de las postales más atractivas de una previa de la final del Mundial que contagió a Nueva York. Hubo autos con banderas argentinas al ritmo del “Bombón asesino” de Los Palmeras y bares colmados.

Los neutrales se vistieron de Argentina para no perderse la fiesta. Avalanchas y tumultos hicieron imposible llegar debajo de las escaleras, donde se concentró el grueso de la hinchada argentina con las banderas gigantes de Maradona, Messi y las Malvinas.

Hinchas argentinos con una bandera de Maradona en el Times Square, Nueva York, previo a la final del Mundial 2026, el18 de julio de 2026.





Los precios imposibles

Desde mucho antes de que se conocieran los equipos que definirán al próximo campeón del mundo, la FIFA ya tenía vendida casi la totalidad los tickets disponibles. La categoría 1, que corresponde a las entradas ubicadas más cerca del césped, salieron a la venta a un precio oficial de 8.680 dólares. En los últimos días, la FIFA subastó un remanente a 9.350 dólares por boleto.

Por eso, en el mercado secundario de la reventa los tickets para esa ubicación se ofrecían el viernes a primera hora a partir de los 10.000 dólares, aunque hubo algunos afortunados que consiguieron boletos por debajo de ese rango.

Metlife Stadium recibió la final del Mundial de Clubes y recibirá la del Mundial 2026. Foto: AFP.

Las entradas para el sector Hospitality, que incluyen palcos con comida y bebida, se vendían en la semana a unos 13.000 dólares por persona.

Pero el día previo a la final todo se disparó. Los boletos más baratos, ubicados en la parte alta del imponente estadio ubicado en Nueva Jersey y con capacidad para 80.000 espectadores, arrancaban en la reventa con una base de 9.828 dólares en las ubicaciones más altas. En las zonas del primer anillo costaban unos 15.000 dólares.

Las entradas de Hospitality, palcos vip con bebida y comida, llegaban a ofrecerse hasta los 72.000 dólares.

Los tickets de la categoría 1 este sábado arrancaban en la reventa en valores cercanos a los 12.000 dólares (detrás del arco). En tanto, en los laterales del estadio y cerca del campo de juego se ofrecían por cerca de 20.000 dólares.

Las figuras del entretiempo

Argentina-España será el partido más visto de la historia. Las previsiones están por encima de los 1.500 millones de espectadores que tuvo la final de Qatar, entre Argentina y Francia, cuatro años atrás.

La ceremonia previa arrancará una hora y media antes del comienzo de la final. A las 13.30 hora local (14:30 de Uruguay) está prevista la participación de Tom Cruise, Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams. Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos.

El plato fuerte estará en el entretiempo, al mejor estilo del show del Super Bowl que cada año paraliza a los estadounidenses: la final del fútbol americano. Se montará un escenario en el césped para un show que se prevé dure 11 minutos.

Madonna será la figura estelar. También actuarán la colombiana Shakira, el canadiense Justin Bieber y la banda pop coreana BTS. Además, el músico nigeriano Burna Boy, quien interpreta la canción mundialista Dai Dai junto a Shakira, también formará parte del acto.

Madonna en Río de Janeiro. Foto: AFP

A su vez, el director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, coordinará una presentación junto al coro PS 22, en colaboración con Chris Martin, de Coldplay.

En las tribunas, junto al líder estadounidense Donald Trump, se sentarán los mandatarios de los países coorganizadores de este Mundial: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

También acudirán el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España. Del lado argentino, el presidente Javier Milei no asistirá y verá el partido por televisión desde la quinta de Olivos.

Por Federico Águila, La Nación/GDA