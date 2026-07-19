Todo lo que hay que saber de la ceremonia de clausura y el show de entretiempo de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España será un acontecimiento global que no se limita al fútbol. La FIFA preparó para este domingo una programación musical que comenzará una hora y media antes del partido e incluirá una ceremonia de clausura, la interpretación de los himnos y el primer espectáculo de entretiempo en la historia de una Copa del Mundo.

El encuentro se disputará en el estadio Nueva York Nueva Jersey, conocido habitualmente como MetLife Stadium, y comenzará a las 16.00 de Uruguay. La ceremonia de clausura está anunciada para las 14.30, mientras que los himnos se escucharán en los minutos anteriores al inicio del partido.

La figura central de la clausura será Post Malone. El cantante estadounidense de éxitos como "Sunflower", "Circles" y "Rockstar" encabezará un espectáculo concebido para repasar los 39 días de competencia y, según promete la FIFA, reunir elementos de los tres países organizadores: Estados Unidos, México y Canadá.

También participarán Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger quienes interpretarán "Desire", el himno oficial del Mundial de Clubes celebrado en 2025. La propuesta sumará al creador de contenido IShowSpeed y tendrá una aparición especial de Tom Cruise, aunque los detalles de su intervención se mantuvieron en reserva. Jennifer Hudson, por su parte, cantará el himno de Estados Unidos.

La previa también tendrá una presencia argentina. María Becerra interpretará el Himno Nacional Argentino antes del encuentro contra España que empezará a las 16.00. La cantante confirmó su participación en sus redes, viajó a Nueva York para formar parte de uno de los momentos centrales de la ceremonia y horas atrás se filtró un video que la muestra ensayando en el estadio. España, en tanto, escuchará la Marcha Real, su himno instrumental, que no cuenta con letra oficial.

La gran novedad llegará durante el descanso. Por primera vez desde que se disputa la Copa del Mundo, la final tendrá un show de entretiempo al estilo del Super Bowl. El espectáculo fue curado por Chris Martin, cantante de Coldplay, y contará con cuatro nombres principales: Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber.

El segmento también incluirá al nigeriano Burna Boy, al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y al coro infantil PS22 Chorus junto a Coldplay. Además, aparecerán personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, incorporados por la dimensión educativa de la iniciativa.

BTS. Foto: Difusión.

La actuación musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos, pero el descanso podría extenderse bastante más que los 15 minutos habituales. El armado y desmontaje del escenario sobre el campo llevaría el intervalo total a unos 25 o 30 minutos. Por eso, el espectáculo comenzaría aproximadamente entre las 16.45 y las 17.00 de Uruguay, dependiendo del tiempo añadido durante la primera mitad.

Más allá de su carácter inédito, el show tendrá un objetivo benéfico. La FIFA y Global Citizen impulsaron el Fondo Educativo FIFA Global Citizen, que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y generar oportunidades vinculadas al fútbol para niños de distintas partes del mundo. Un dólar de cada entrada vendida durante el torneo fue destinado a esa iniciativa, que ya había superado los 50 millones antes de la final.

La presencia de Shakira, quien interpretará "Dai Dai", reforzará un vínculo de larga data entre la cantante colombiana y los mundiales. Tras “Hips Don’t Lie” en Alemania 2006, “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014, la artista volverá a presentarse en el cierre de una Copa del Mundo. Esta vez lo hará dentro de un formato que busca convertir la final en un acontecimiento de entretenimiento global, más cercano a las grandes producciones estadounidenses.