El drama de Jimena Barón: le cancelaron el vuelo horas antes de la final del Mundial y pidió ayuda desesperada

La final del Mundial 2026 está convocando a fanáticos de todo el mundo que quieren presenciar el partido entre Argentina y España este domingo 19 de julio en Nueva York. Muchas figuras argentinas están en Estados Unidos siguiendo a la selección que dirige Lionel Scaloni, pero por cuestiones logísticas están teniendo problemas para llegar al partido decisivo. Una de esas afectadas es Jimena Barón, que sufrió la cancelación de un vuelo y contó toda su experiencia en las redes sociales.

“Nos cancelaron el vuelo y no llegamos en auto ni queriendo. Además de la angustia de llegar a no poder estar en el último partido, soy muy cabulera. Por favor, si se les ocurre algo, escríbanme”, relató su pesar la actriz a través de sus historias de Instagram.

El pedido generó rápidamente numerosas respuestas de sus fanáticos, que comenzaron a enviarle posibles opciones para intentar resolver el viaje a último momento. Barón continuó compartiendo la situación en sus redes mientras esperaba novedades y buscaba una forma de llegar a destino.

Pese a la incertidumbre, la cantante intentó mantener el humor y mostró que todavía no daba por perdido el viaje. En otra publicación enseñó las valijas preparadas y contó que se dirigía al aeropuerto con la esperanza de encontrar alguna solución.

“Con valijas y con Jesús en la mano al aeropuerto”, escribió junto a una fotografía en la que aparecía con una imagen religiosa. Minutos más tarde volvió a referirse al imprevisto y lo relacionó con el sufrimiento que, según ella, acompañó a los hinchas argentinos durante todo el torneo.

El mal momento de Jimena Barón.

“En el Mundial del cu... en la mano, este final tiene sentido. Todo va a salir bien, tengo fe”, publicó. La frase reflejó tanto la tensión por el viaje como la expectativa que rodea el encuentro decisivo entre Argentina y España.

Mientras aguardaba novedades, Barón también compartió una escena familiar que mostraba cómo cada uno vivía la espera. “Arturo duerme con Jesús. Matías desgasta el piso. Dale, Jesucito, dale”, comentó en otra de sus historias. El final quedó abierto; muchos se preguntan si la argentina finalmente llegará a presenciar la ansiada final en Nueva York.