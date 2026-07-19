Director de Rentistas: "Esperábamos solidaridad de AUF; terminamos con despojo arbitral y un jugador golpeado"

Disputada parcialmente la sexta fecha del Torneo Intermedio de Primera División y la fecha 11 de la Fase Regular de la Segunda División, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesional decretó paro en el fútbol uruguayo, luego de los incidentes ocurridos en el partido entre Rentistas y Cerrito. En la tarde de este sábado estos equipos disputaron una nueva edición del clásico que terminó en empate sin goles, pero con polémica por un gol anulado que, a entender del Bicho Colorado, fue mal sancionado.

El clima, a partir de ahí, quedó caldeado y al término del encuentro se registraron incidentes que incluso denunció el equipo local. El parabrisas del ómnibus de Rentistas quedó completamente astillado tras recibir el impacto de una piedra, mientras que varios automóviles estacionados en la zona también sufrieron la rotura de vidrios. Los disturbios obligaron a la intervención policial para intentar controlar la situación.

Horas después del encuentro, Rentistas emitió un duro comunicado oficial en el que anunció que llevará el caso a la Justicia y cuestionó tanto el arbitraje como el accionar del operativo de seguridad. En primer lugar, la institución informó que presentará una denuncia formal contra el cuerpo arbitral encabezado por Bruno Sacarelo y su asistente Daniel Rodríguez. En el comunicado, el club sostiene que el arbitraje fue "manifiestamente tendencioso y parcial" y asegura que su desempeño "perjudicó deliberadamente" a Rentistas e influyó de forma directa en el desarrollo del partido.

"Sabemos cómo funciona el fútbol uruguayo, nadie se va a hacer responsable"

En este contexto, Santiago Castro, director deportivo del Bicho Colorado, se pronunció esta mañana en Punto Penal (Canal 10). “En el inicio fue un partido normal, ambos llevaron gente, fuegos artificiales, el espectáculo fue positivo. Hasta que en el minuto dos del segundo tiempo Bruno Sacarelo, de manera errónea, anular un gol lícito y en ese momento cambió el foco del partido, la hinchada comienza a tomar foco en los jueces y se dio un partido más caldeado, eso derivó que en el final del partido el foco estuviese en el árbitro, también por parte de la Policía y no en las familias de los jugadores", comenzó diciendo.

“De 20 policías había 12 efectivos protegiendo al árbitro, desprotegiendo otras zonas, no estaban en donde tenían que estar. El otro equipo decidió ingresar al Complejo, romper cosas, tirar piedras, romper el ómnibus del club, autos en los que ya había familias, los jugadores fueron a defender a sus familias. Los policías, en lugar de repelar a los del otro equipo, lo hicieron con los de Rentistas”, siguió argumentando el director deportivo.

Rentistas ante Cerrito en el marco de la Segunda División. Foto: @SegundaAUF.

"Lo de ayer fue un despojo arbitral. Vamos a realizar la denuncia. Estas cosas no pueden pasar”, opinó. “Bruno Sacarelo ya había cobrado un penal insólito a favor de Rampla Juniors, que el jugador le pega al piso. Es escandaloso, solo en este país suceden cosas así”.

"Entiendo que el Ministerio (del Interior) quiera bajarle el perfil, queriendo demostrar que la responsabilidad es de los jugadores de Rentistas, ayer recibimos un comunicado de AUF bajándole el perfil, me pareció raro, esperábamos que se comuniquen para tener un poco de solidaridad con lo que pasó, pero recibí un comunicado diciendo que fue 'en el exterior del complejo' para sacarse responsabilidad. Pero no nos sorprende, sabemos cómo funciona el fútbol uruguayo, nadie se va a hacer responsable".

"La culpa va a ser de Rentistas porque le protestó a un árbitro, fuimos a disputar del partido, terminamos con un despojo arbitral, el bus roto, un jugador golpeado y vamos a tener que bancar que la responsabilidad sea nuestra", añadió Castro.

Respecto a la salud del futbolista golpeado, Jean Martínez, expresó: "En seguida lo llevamos al hospital, se hizo ayer una tomografía y no tiene lesiones de gravedad. Temimos una fractura en el pómulo por cómo tenía hinchado”.

La foto de Jean Martínez que compartió Rentistas.

"Las únicas dos personas que increparon al árbitros fuimos yo y el presidente, el hincha no tiene acceso al vestuario, eramos dos personas que estábamos muy molestas, en ningún momento hubo una agresión. Fue verbal", expresó.

En cuanto a hacer pública la foto del Policía, explicó: “Le pedimos la identificación al policía que agredió brutalmente a Jean Martínez y se negó a identificarse. Únicamente tenemos el nombre del jefe del operativo”.